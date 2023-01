Casio una venganza: así le respondió Gerard Piqué a Shakira tras la session con Bizarrap

La canción que Shakira presentó en la Session #53 de Bizarrap ha dado de qué hablar. A meses de su mediática separación, las referencias de la canción -que se hizo viral y rompió récords de reproducciones en pocas horas- revolucionó las redes sociales.

Era esperable: entre la cantante colombiana y le productor argentino suman unos 100 millones de seguidores en Instagram y ambos tienen, además, millones de followers en otras redes sociales. Inspiradora para muchas, despechada para otros, la canción ha logrado el efecto esperado: desde el miércoles a la noche el mundo entero habla de eso.

Si Shakira es despechada o no, si debería haber hecho público su enojo, si Gerard Piqué estuvo bien o no y así hasta el infinito. Los memes se multiplicaron (casi había que decir que crecieron exponencialmente) y las marcas se sumaron a la conversación de forma creativa: desde ofertas aludiendo a la canción hasta juegos de palabras replicando los que la colombiana incluyó en su tema.

Más allá de lo que cada uno haya hecho para ser parte de este tema del que hablan distintas generaciones, hay una marca que se destacó entre el resto: Casio. En su tema, Shakira critica a su ex por haber cambiado un Rolex por un Casio. La respuesta de la marca no se hizo esperar. La sede argentina lanzó un original videoclip.

Y la casa española cambió su perfil. Agregando en su descripción: "Nos encanta que nos sal-pique".

Casio ya no llora, factura

Pero la cosa no quedó ahí. Gerard Piqué .que unas horas antes del lanzamiento del popular tema había publicado un tuit con una serie de emojis que pareció ser un mensaje para su ex- anunció una emisión especial de Kings League, Sabe como funcionan las redes y no puede haber desconocido que los ojos del mundo estaban puestos en él.

Ya en el vivo, aprovechó a compartir una novedad: hizo una alianza con Casio. Y así se sumó a la conversación que lo tenía como "blanco" desde el momento en que Shakira declaró: "Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan".

Con esta alianza vengativa, el exfutbolista le habló directamente a ella.

Piqué tomó la palabra. Y anunció que la Kings League ha llegado a un acuerdo con Casio y sorprendió a todo el equipo: "Casio y la Kings League han llegado a un acuerdo de patrocinio. Este reloj es para toda la vida, eh".

Luego de que hablara de la alianza, el Kun Agüero declaró en el show que se emitió por Twitch y en el que participó también Ibaí Llanos, que Casio había entrado por la canción de Shakira.