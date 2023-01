Rugby: dos equipos mendocinos jugarán el Seven de Chile

El tradicional certamen de seven de rugby de Viña del mar de Chile tendrá un nuevo capítulo en este verano 2023. Marista y el Seleccionado de Cuyo serán los representantes mendocinos en el capítulo número 35 del torneo que se realizará el sábado 13 y el domingo 14 de enero.

El viernes 13 arrancará la qualy del campeonato, donde los 12 equipos provenientes de diferentes torneos clasificatorios de las asocioaciones chilenas jugarán por los cuatro cupos en el cuadro principal, donde esperan doce elencos más, entre ellos, los dos mendocinos.

El torneo principal tendrá cuatro zonas de cuatro equipos cada uno, donde jugarán todos contra todos a una sola rueda. Los dos primeros de cada grupo accederán a los cuartos de final de la Copa de oro y plata, mientras que los que terminen en tercer y cuarto lugar irán a las ediciones de bronce y estímulo.

Además de los dos elencos de nuestra provincia jugarán: Old Mackayans (Reñaca), Old John´s (San Pedro), Old Boys (Colina), COBS (La Barnechea), DOBS (Colina), Alumni (La Barnechea), Los Lobos (Puerto Montt), San Juan Rugby, Huazihul, Sportin (Viña del Mar) más los cuatro que arriben del a qualy.