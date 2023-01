La reflexión de Luciano Benavides tras ganar una nueva etapa en el Dakar

Luciano Benavides consideró "fantástico" haber ganado su tercera etapa en este Rally Dakar 2023, aunque eso le obligue a abrir pista este viernes en la segunda jornada del maratón del Empty Quarter, pero confía en su navegación.

"Creo que no es ideal ganar aquí y abrir etapa, pero si he ganado, sería fantástico", indicó tras la meta de la especial, donde era el ganador provisional de la undécima cronometrada. El menor de los hermanos Benavides reconoció que abrir pista "no es lo ideal", pero al mismo tiempo se mostró confiado.

"Confío en mis dotes de navegador. Me toca el mismo papel que en otros dos días y eso me da confianza", valoró. El de Salta se llevó una "etapa muy linda", en la que se divirtió "mucho" sobre la moto, ya que se "sentía como motocross". "Disfruté mucho y di lo mejor. Estoy contento con el ritmo, la velocidad. Estoy feliz", cerró Benavides.

Skyler Howes, quien recuperó la cima de la general, también habló tras finalizar el tramo: "Ha sido una etapa muy rápida con unas dunas inmensas. He podido imprimir un buen ritmo aunque es verdad que me he quedado bloqueado dos veces y he debido dar una vuelta para franquear el paso. Eso me ha hecho perder algo de tiempo, y lo mismo tratando de dar con un way point".

"No ha sido una actuación perfecta pero lo bueno es que estos pequeños errores me colocan en una buena posición para afrontar la etapa de mañana. La moto está preparada para abordar la segunda parte de la etapa maratón. No sé cuál es la situación exacta de Toby (Price)en la general pero hoy estábamos muy a la par. Mi intención es darlo todo así que todo apunta a que seremos testigos de un final de carrera super emocionante", expresó.