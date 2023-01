La llamativa sentencia del Checho Batista sobre el nivel de los jugadores de la Selección argentina: "Me preocupa…"

Sergio Batista sorprendió a más de uno durante una entrevista realizada en la señal TyC Sports. El Checho, campeón del mundo con la Selección argentina en 1986 y entrenador de la mayor en la Copa América 2011, realizó una llamativa sentencia sobre los jugadores de la Scaloneta y se mostró preocupado ya que la gran mayoría militan en clubes de segundo orden.

Batista respondió a una consulta que le realizaron y fue tajante. "¿Cuántos jugadores argentinos conocemos que estén en el Real Madrid?", le preguntaron y expresó: "Eso me preocupa del fútbol argentino que no haya jugadores en el Real Madrid, en el Barcelona, no haya jugadores en el Inter".

Pero el cronista fue más allá y le retrucó de que ahora van a la Premier League. El Checho, sin dudar, recogió el guante y redobló la apuesta: "¿A dónde? Eso me preocupa. Hoy nos los tenés a los jugadores en el Real Madrid, no los tenés Barcelona".

"Para mi bajamos un poquito el nivel, para mí. Cuando fui técnico de la Selección y fui a Manchester, Madrid, Barcelona, Milán, conocí a los mejores clubes y jugadores del mundo. Y siempre había un argentino. Es por eso que protesto, algo está pasando en nuestro fútbol que no estamos llegando ahí", cerró.

En el mismo programa, el Checho bromeó tras ser consultado si Enzo Fernández es mejor de lo que era él, y respondió con picardía: "Mejor que yo no, ja", en un tono que hizo reír a todos los panelistas del programa. Más seriamente, contestó: "No, este juega bien de verdad..."