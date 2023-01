La revelación de Kevin Benavides que pudo costarle la carrera

Kevin Benavides (KTM), nuevo líder de la general de motos del Rally Dakar, habló tras la décima etapa y además de contar que atacó "todo lo que pudo", reveló que sufrió una caída por lo que perdió valiosos minutos en el tramo. "Ha sido una especial corta precedida de un enlace largo de casi 500 kilómetros. Creo que he hecho un buen trabajo. Ataqué todo lo que pude antes de una caída, que me hizo perder algunos minutos. Me pasé para adelante y me golpeé el pecho, fue fuerte", relató.

El ganador de 2021, además, explicó: "Está bien cambiar de terreno. Sabía que hoy solo tocaban dunas y la verdad es que la navegación no ha sido muy complicada. Solo hay que seguir el rumbo. Es más sencillo. Veremos cómo se desarrolla mañana, Tendré que salir segundo y agarrarme con los dientes. Voy a dar lo mejor en función de lo que se viene. No queda mucho y no hay lugar para las especulaciones. Hay que darlo todo día a día. Tengo que hacer mi carrera. y que pueda lograr lo mejor día a día".

Benavides analizó su jornada.

El salteño arribó cuarto en la especial del día a tan solo 1 minuto del mejor tiempo, y se coloca a la cabeza de la general por delante de Skyler Howes y Toby Price. Un podio muy reñido, con los tres pilotos en el mismo intervalo de 2 minutos. Justamente el estadounidense, que perdió la cima a manos de Benavides, también analizó su jornada en Shaybah.

"Hoy ha sido 100% dunas. Solo hemos tenido dos pequeños valles en los que había que ir a buscar los waypoints. Lo único es que la arena era blanda. Una especial corta, pero técnica y exigente. Los tiempos son muy similares. He optado por la seguridad para ir bien a la etapa maratón. Hoy había más que perder que lo que se podía ganar”, contó Howes.

Price, por su parte, resumió: "La especial era corta, pero la arena estaba blanda, con dunas partidas. Así que he optado por la seguridad. La posición no está nada mal. Delante, Luciano ha hecho un buen trabajo de navegación. Veremos mañana. Intentaremos sacar tiempo a los rivales. Tenemos ganas de enfrentar las próximas etapas. Hemos oído hablar mucho de ellas".