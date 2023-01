Bomba: River cerró a su tercer refuerzo y tiene el cuarto al caer

Con el plantel realizando la última parte de la pretemporada en Estados Unidos, la dirigencia de River cerró en Argentina a su tercer refuerzo, Enzo Díaz; el lateral izquierdo de Talleres. El Millonario le compra el 100% del pase en una operación que ronda los 2.5 millones de dólares y también incluye darle a la T a Alex Vigo, según informó Olé. El zurdo de 27 firmará por tres años.

Por más que la llegada de Enzo Díaz ya esté OK, Martín Demichelis deberá esperar para sumarlo al plantel, ya que como el jugador no tiene visa, no podrá viajar a Miami y esperará en el país a sus flamantes compañeros, para recién incorporarse a ellos después del miércoles 18.

Enzo Díaz se suma a Matías Kranevitter, que ya fue operado, y Nacho Fernández, como la tercera incorporación de River en este mercado veraniego. Y por lo visto, no es la última...

El Millonario, que está en búsqueda de un delantero de jerarquía, estaría a detalles de concretar el arribo del venezolano Salomón Rondón.

Según comentó Juan Cortese, el periodista que cubre la actualidad de River para TyC Sports, que falta es terminar de arreglar si el vínculo va a ser por 2 o 3 años, ya que en River no quieren tener el mismo problema que con Juanfer Quintero. ¿Qué problema? Que a partir del segundo año aparezcan trabas en la consolidación del pago en dólares al jugador.

Lo que sucede es que un extranjero, después de estar habitando un año acá, pasa a ser considerado residente fiscal en Argentina. Al adquirir esta categoría, el Banco Central no permite que se le pague en dólares, lo cual hace que el mismo dinero que en el primer año se le podía pagar al jugador en el exterior, a partir del segundo, no se le pueda dar en el país.

El delantero venezolano de 33 años se encuentra actualmente como agente libre, luego de rescindir su contrato con el Everton, y el DT de River, Martín Demichelis, lo conoce porque ambos coincidieron como jugadores en el Málaga.