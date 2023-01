El presidente de Colón, lapidario con el Pulga Rodríguez: "Hasta los 35 años no era un…"

La tensa relación entre Luis "Pulga" Rodríguez y la dirigencia de Colón de Santa Fe sumó un nuevo capítulo con las duras declaraciones de José Vignatti, presidente del Sabalero. El delantero busca rescindir su vínculo y el directivo habló sobre el conflicto ya que Marcelo Saralegui le comunicó que no lo tendría en cuenta hasta que solucione su situación.

"La postura de Colón es no dejarse llevar por delante. Le hemos pagado dos años de contrato por anticipado. ¿Qué pasa si a usted le han pagado dos años y se quiere ir sin devolver el dinero? ¿Qué es usted?", expresó Vignatti en una entrevista realizada por Cadena 3 de Santa Fé.

José Vignatti.

En la misma línea, agregó: "Es muy clarito, si me tomé una plata para tal cosa, y después no la quiero hacer ni devolver. Eso tiene su nombre. Hicimos una de las erogaciones más importantes de nuestra historia por el Pulga. Estas circunstancias nos hacen pensar que no valía la pena. Queremos que cada uno se quede con lo suyo. No queremos nada que no sea nuestro".

"Hay que hacer una lectura de su paso por otros equipos. Lo concreto es que la relevancia la tuvo en Colón, hasta los 35 años no era un jugador relevante. Le dimos mucho. Estamos atravesando una crisis en la relación producto de incoherencias", continuó.

Y cerró: "En el futbol es difícil predecir lo que va a pasar y en esta situación habría que potenciarlo aún más por la personalidad del representante y el jugador. Fuera de la cancha, no compartimos en la mayoría de las cosas. Seria arriesgado dar un pronóstico. Se verá en el transcurso de las próximas horas".