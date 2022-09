Mundial de Seven 2022: conocé la ficha de cada uno de los jugadores de Los Pumas 7s

Uno por uno, los jugadores de Los Pumas 7s para el Mundial de Seven 2022

DE LA VEGA, Joaquín

Joaquín de la Vega. (Foto: gentileza UAR)

CLUB DE ORÍGEN: NEWMAN

FECHA DE NACIMIENTO: 26/5/1998

PESO: 100Kg.

ALTURA: 1,93

DEBUT CIRCUITO: Las Vegas 2019

CAPS: 66

TRIES: 15

PUNTOS: 75

“Una persona muy comprometida con el club”

Alfredo Cordone es el entrenador de Cardenal Newman. Metido de lleno en el torneo de la URBA, Alfredo no dejó de reconocer todas las cualidades del tercera línea bordó: “Joaco es una gran persona, un chico muy comprometido con el club, muy responsable y solicitado. Como jugador tiene grandes condiciones físicas y técnicas. Tiene un gran despliegue, buen tackle y muy buen juego aéreo. Algo para destacar de él es como acompaña al club en toda esta etapa desde que está en el seleccionado. Siempre está todos los martes a disposición del plantel, acompañando al equipo, colaborando con los materiales, si tiene que agarrar un escudo lo hace, no tiene problemas. Los días sábados está desde las 12hs. en el club para ver a todas las divisiones del plantel. Arranca con la Pre y se queda hasta la Primera. Es muy destacable todo lo que hace, presente en todos los partidos de las divisiones inferiores. Esto lo describe como persona y jugador”.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

FRAGA, Agustín

Agustín Fraga. (Foto: gentileza UAR)

CLUB DE ORÍGEN: CUBA

FECHA DE NACIMIENTO: 6/3/2002

PESO: 97Kg.

ALTURA: 1,92

DEBUT CIRCUITO: Málaga 2022

CAPS: 28

TRIES: 7

PUNTOS: 35

“Al seleccionado sin jugar en la Primera”

Segundo Pisani es el capitán de CUBA, el último campeón del torneo de la URBA. Sequi, como lo apodan destacó el potencial de Fraga, que curiosamente todavía no debutó en el primer equipo de su club: “A Agus lo traté muy poco, porque justo cuando subió al plantel superior se fue a los Pumas 7s. Lo que te puedo decir es que es un orgullo para el club que nos represente en el mundial de Sudáfrica. Ya lo tuvimos a Marcos Moroni, Felipe de la Vega, y Tomás Pássaro, contar con alguno de ellos en un seleccionado es muy importante.

“Hablar de Agus es hablar de una proyección para CUBA. Pensá que apenas arribó al club se lo llevaron, por su físico y las condiciones que tiene. La realidad es que lo esperamos en algún momento para poder disfrutarlo dentro del plantel y competir en el rugby de la URBA, que está buenísimo. Esto le va a servir mucho, va a crecer como jugador y persona. Esperamos lo mejor para los Pumas 7s, que nos representen en los más alto al seleccionado y al club”.

+++++++++++++++++++++++++++++++++

GONZÁLEZ, Luciano

Luciano González. (Foto: gentileza UAR)

CLUB DE ORÍGEN: LA TABLADA DE CÓRDOBA

FECHA DE NACIMIENTO: 10/4/1997

PESO: 90Kg.

ALTURA: 1,81

DEBUT CIRCUITO: Wellington 2017

CAPS: 194

TRIES: 89

PUNTOS: 449

“Locos por las compras”

Fernando Luna es uno de los referentes de Los Pumas 7s, un tipo muy querido por todo el plantel que se quedó afuera de los Juegos Olímpicos por una grave lesión. Como hombre de Córdoba Athletic, Fer habló de sus amigos de La Tablada: “Con Lucho tuve la suerte de compartir mucho. Todos sus comienzos cuando se lo veía como un chico nuevo. Le faltaba despertar, porque se notaba el potencial que tenía. Una vez que supo explotarlo se convirtió en lo que es hoy, un jugador increíble. ¡Lo que creció Lucho como jugador y como persona fuera de la cancha! Se volvió mucho más extrovertido y divertido”.

Una anécdota que me acuerdo de una gira por Vancouver dónde se nos canceló el vuelo. Nos tuvimos que quedar dos días varados, que fueron prácticamente de vacaciones. El Lucho es fanático de las compras como varios de nosotros. Encontramos un local muy grande de ropa deportiva, con dos o tres pisos. Con Tute Osadczuk descubrieron que tenía un 40% de descuento en todos los artículos para los jugadores del seven. ¡Lo que fue verlos llegar de esa casa llenos de bolsas! Obviamente después fuimos todos, porque más allá de lo duro que fue no volver a casa, eso dos días fueron muy divertidos para pasear, comprar con descuentos y conocer Vancouver”.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ISGRÓ, Rodrigo

Rodrigo Isgró. (Foto: gentileza UAR)

CLUB DE ORÍGEN: MENDOZA RC

FECHA DE NACIMIENTO: 24/3/1999

PESO: 94Kg.

ALTURA: 1,85

DEBUT CIRCUITO: Hamilton 2020

CAPS: 56

TRIES: 19

PUNTOS: 95

“La humildad de Calita”

Para conocer la personalidad del mendocino no hace falta más que escuchar las palabras de sus amigos de división, Nacho Vidal, Franco Garófoli y de su entrenador del Mendoza RC Pablo Vallejo.

Una de las anécdotas fue de cuando Isgró volvió de Tokio: “para hablar del Rodri hay que tener en cuenta que tipo de persona es. Familiero, amiguero, uno de esos amigos que se cuentan con los dedos de una sola mano. Una de las historias que recuerdo fue cuando regresó de los Juegos Olímpicos. Nos llamó a un amigo y a mí y nos dijo: “muchachos tengo un voucher, los invito a Bariloche. Nos llevó y nos dio el hospedaje en Villa la Angostura dónde estuvimos cinco noches gracias al cabezón”.

La otra habla sobre su humildad, esto pasó en 2019: “cuando volvió del Mundial M20 varias páginas de empresas lo contactaron para que haga publicidad. A Rodri le costó mucho agarrar la primera promoción, porque le daba vergüenza y no sentía que le daba para hacerlo. Siempre fue muy humilde, entonces la primera que hizo fuimos nosotros a sacarle las fotos mientras él se moría por su timidez”.

El último testimonio fue de Pablo Vallejo, el Head Coach de Mendoza RC: “Rodrigo es nuestro emblema, nos representa de la mejor manera, siempre que puede nos viene a visitar y se pone a disposición del club para lo que se necesite. Sus valores y amor por Mendoza Rugby son lo que más destacamos. Sin dudas como jugador está pasando a ser una pieza clave en el equipo, admirable en su juego aéreo y su potencia. Le deseamos a Calita lo mejor para el mundial”.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

LAVAYÉN, Alejo

Alejo Lavayén. (Foto: gentileza UAR)

CLUB DE ORÍGEN: CASI

FECHA DE NACIMIENTO: 5/8/2000

PESO: 80Kg.

ALTURA: 1,80

DEBUT CIRCUITO: Los Ángeles 2022

CAPS: 6

TRIES: 2

PUNTOS: 28

“Venas con sangre Académica y un susto que pudo pasar a mayores”

El apellido O´Reilly es parte de la historia del CASI. Rodolfo “Michingo” es uno de los nombres que marcaron su paso por el club. Patricio, su hijo, es en la actualidad el Head Coach de La Academia. Así destacó quién es Lavayén: “A Alejo lo entrené desde que tenía 9 años, es más, es de la misma camada 2000 que la de mi hijo, Arturo. Por sus venas circula la historia de mi amado club. Es un gran jugador y mejor persona”.

Para Pato: “Con su presencia en el seleccionado de seven nuestros clubes tienen un gran representante, que va a demostrar claramente la impronta que tienen nuestros clubes, el rugby amateur que todos los fines de semana les da a las decenas de miles de jugadores, un lugar de encuentro para jugar este maravilloso deporte que es el rugby”.

Phelan es otro apellido ilustre de San Isidro. Santiago “Tati” Phelan fue jugador y entrenador del CASI y de Los Pumas, también integrante del equipo de seven que fue tercero en Mar del Plata 2001. Matías es uno de sus hijos, integrante de la Primera de las Cebras y compañero de camada de Alejo. Así recordó una anécdota que pudo ser tragedia, pero que por suerte finalizó bien: “con Alejito jugábamos para el M18 de la URBA. Jugamos los dos primeros partidos de clasificación en Buenos Aires, y los que quedaban debíamos hacerlo en Rosario. Íbamos en el bondi para jugar esos partidos, en los asientos del fondo sentados juntos. Estábamos charlando con Kiki Mendy, Rafa Iriarte, Marcos Elicagaray, varios jugadores que ahora juegan en las primeras de sus clubes. Era un día de lluvia y de la nada se empezaron a escuchar gritos: “está empezando a derrapar, se va a caer”. Entonces el chofer del bondi quiso enderezar, hizo una maniobra brusca y volcamos. Yo me caí arriba de Alejo. Vi sangre y el vidrio roto. Pero por suerte no pasó nada, sólo fueron algunos cortes“.

+++++++++++++++++++++++++++++

MONETA, Marcos

Marcos Moneta. (Foto: gentileza UAR)

CLUB DE ORÍGEN: SAN ANDRÉS

FECHA DE NACIMIENTO: 7/3/2000

PESO: 74Kg

ALTURA: 1,81

DEBUT CIRCUITO: Hong Kong 2019

CAPS: 60

TRIES: 53

PUNTOS: 265

“Una convocatoria que llegó más tarde y sorprendió a todos”

El rayo Moneta es la gran figura de este seleccionado de seven argentino. Elegido el mejor jugador del mundo de la especialidad y además Olimpia de Plata 2021. Sin embargo su aparición se demoró más de lo acostumbrado. Así lo recordó Pedro Candotti, referente de San Andrés y persona clave en la llegada de “El Rayo” al seven : “En 2017 era entrenador del Plantel Superior de San Andrés. Me pidieron varias veces que fuera a ver a un jugador de menores de 17 años que tenía unas condiciones distintas, que era muy rápido. Me organicé un domingo y lo fui a ver. Me encontré con un chico con una velocidad y un arranque diferente. En el partido había hecho tres tries y cosas interesantes. Me llamó la atención su velocidad, como atacaba los espacios, como desbordaba. Lo vi bien en sus destrezas y la valentía que tenía para defender, con buena predisposición.

“Yo venía desde el año 2012 como entrenador del seven de la URBA. Los últimos años compartía staff con Lucas Borges, que entre el 2015 y 2016 empezó a trabajar en la UAR con los M18. Lucas estaba con el salteño Diego Rodríguez preparando el equipo para los Juegos Olímpicos de la Juventud, que se jugaban en 2018. Para 2017 ya habían visto cerca de 500 jugadores y para esa época ya trabajaban con 30 de esos chicos”.

“Ese domingo lo llamé a Lucas y le dije con lo que me encontré. Con Marquitos, con ese chico que valía la pena que lo vieran. Como teníamos un alto nivel de confianza decidieron convocarlo esa misma semana, porque ese miércoles se entrenaba por objetivos”.

“Esa noche Borges me llamó y me dijo que no podía creer lo que había recibido. Le habían pasado los resultados de los testeos y los promedios individuales. Marcos había terminado primero en los puntajes de velocidad, evasión y juego aéreo. Entonces ahí quedó en ese grupo, después quedó en el equipo y después salió campeón de los Juegos de la Juventud. Y de ahí en más llegó a todo lo que conocemos de Marcos”

La otra anécdota es con Santiago Gómez Cora, con quien empecé a entrenar el seven de Buenos Aires en 2012/2013. Santi en broma siempre decía: “si ven un jugador con mis mismas características descártenlo automáticamente. Ya no se puede jugar sólo con la velocidad”.

Lo gracioso fue que con el tiempo apareció Marquitos, con características físicas muy similares a Santiago, la velocidad, el buen juego con el pie, poder hacer tries desbordando con las

patadas. Es algo que recordamos, él se ve muy identificado. No sólo tuvo sus logros con el seven, integró el equipo que logró la medalla de bronce en los JJOO y fue reconocido como el mejor jugador del mundo y como frutilla del postre ahora es nada menos que el vice capitán del equipo”

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

OSADCZUK, Matías

Matías Osadczuk. (Foto: gentileza UAR)

CLUB DE ORÍGEN: SITAS

FECHA DE NACIMIENTO: 22/4/1997

PESO: 96Kg

ALTURA: 1,91

DEBUT CIRCUITO: Dubai 2016

CAPS: 140

TRIES: 74

PUNTOS: 370

“Un tipo intenso”

Axel Zapata es un jugador formado en SITAS, ex compañero de Tute, que jugó en Olimpia la franquicia de la SLAR y hasta hace poco en el rugby de los Estados Unidos. Ahora regresó a SITAS, mientras espera por otra oportunidad para volver a emigrar al exterior. Axel compartió mucho tiempo con Osadczuk y así lo cuenta: “La historia arranca en el 2017, cuando los dos desafortunadamente sufrimos una lesión quirúrgica, él de la rodilla y yo del hombro, con diferencia de dos semanas. Dentro del mal momento encontramos apoyo y a un compañero para poder atravesar esa difícil situación que para cualquier deportista es importante. Eso nos unió mucho.

Estuve durante 6 meses de lunes a lunes con Tute (con todo lo que eso significa, es una persona intensa Tute –risas-). Descubrí un montón de cualidades de él que pocos conocen. Nos unió mucho y hoy tenemos una gran amistad. Me da mucho orgullo ver lo que logró, él lo sabe, se lo digo cada vez que puedo. Estoy seguro que Matías y el equipo la van a romper toda y lograr sus objetivos”.

“Un día íbamos a kinesiología, agarré un pozo con la camioneta y sentí que se me puso duro el volante, me tiré a un costado y puse las balizas.

Abrí el capot para ver el motor y cuando me asomé para verlo se había caído el motor al piso. Después de ver eso, impactado, sentí un bocinazo. Era Tute, que desde adentro del auto la tocó para asustarme. ¡No sabés lo larga que fue la espera de la grúa con Tute aburrido y encerrado en el auto, lo intensa que resultó la espera!

++++++++++++++++++++++++++++++++++

REVOL, Gastón (capitán)

Gastón Revol. (Foto: gentileza UAR)

CLUB DE ORÍGEN: LA TABLADA DE CÓRDOBA

FECHA DE NACIMIENTO: 26/11/1986

PESO: 76Kg.

ALTURA: 1,70

DEBUT CIRCUITO: Londres 2009

CAPS: 411

TRIES: 59

PUNTOS: 975

“El día que le atajó un penal a Maradona”

Fernando Luna es uno de los tipos más queridos de los que pasaron por Los Pumas 7s. De Córdoba Athletic, quedó fuera del plantel luego de una lesión que lo marginó de los Juegos Olímpicos de Tokio. Luna conoce muy bien a Revol, así que no hay nada mejor que escuchar las historias del capitán de su boca: “Hay millones de anécdotas con Gastón. Es una persona muy divertida que se presta a cualquier plan. Recuerdo un día que nos visitó “El Diego” en un entrenamiento. Se puso a patear unas pelotas a las haches como si fuera un arco y el negro se paró de arquero. El primer penal que pateó Maradona se la quiso cruzar y el negrito voló y se lo sacó con mano cambiada. Fue terrible el penal que le atajó. Entonces el Diego se enojó y al siguiente le reventó el ángulo con un pelotazo. Estuvo muy lindo ese momento”.

“El otro recuerdo fue de un viaje que hicimos con el Burrito Bruzzone (ex jugador de los Pumas 7s y hoy parte del staff de Los Cóndores de Chile). Los tres nos fuimos de vacaciones a Hawai. Encontramos un camino y nos pusimos a subirlo por una cueva. La caminata terminó encerrados en una cascada gigante de la cual no podíamos bajar. La única salida era por una

cueva metida en la montaña. Nos decían que era la única salida. Ahí estuvimos como media hora a oscuras metidos en una montaña con cascadas internas. No veíamos nada pero finalmente salimos por arriba. Ese momento no fue tan lindo, pero de seguro que después fue un recuerdo inolvidable”

++++++++++++++++++++++++++++

ROSSETTO, Franco

Franco Rossetto. (Foto: gentileza UAR)

CLUB DE ORÍGEN: ESTUDIANTES DE PARANÁ

FECHA DE NACIMIENTO: 2/3/2004

PESO: 80Kg.

ALTURA: 1,85

DEBUT CIRCUITO: Los Ángeles 2022

CAPS: 6

TRIES: 3

PUNTOS: 15

“Quedarse en Paraná y estudiar a distancia”

José Raiteri fue un reconocido jugador del CASI y entrenó a Franco en M19. Así habló sobre uno de los más nuevos del equipo: “Desde chico se veía el potencial y la rapidez que tenía. En infantiles superaba a casi todos, en M15 en un torneo en Santiago del Estero salió mejor jugador, siendo la primera vez en 14 años que un club del Litoral lo ganaba cuando siempre la supremacía la tenían los de Santiago, Tucumán Rugby o Córdoba Athletic. Ese año lo vieron ahí y después en el Regional del Litorial, en Duendes, tuvo su primera citación a los 14 o 15 años recién cumplidos. De ahí no paró más, de concentraciones nacionales hasta este año que jugó con Pumitas 7 y ahora con los Pumas 7”

“Cómo anécdota, fue raro, una situación que no les pasa a todos, Franco tenía intenciones de irse a vivir y estudiar en Rosario o Buenos Aires, junto con su hermana. Pero decidió quedarse, gracias a las concentraciones que se realizan con las academias y de esa forma seguir jugando en Estudiantes de Paraná con sus amigos y estudiando en la Universidad Siglo XXI a distancia”.

+++++++++++++++++++++++++++

SCHULZ, Germán

Germán Schulz. (Foto: gentileza UAR)

CLUB DE ORÍGEN: TALA DE CÓRDOBA

FECHA DE NACIMIENTO: 5/2/1994

PESO: 90Kg.

ALTURA: 1,87

DEBUT CIRCUITO: Las Vegas 2014

CAPS: 277

TRIES: 83

PUNTOS: 415

“Un jugador que cualquier entrenador quiere tener en su equipo”

Germán Schroeder (Head Coach de Tala de Córdoba): “Recuerdo una vez que perdimos el Nacional de Clubes y estaban todos los chicos llorando. Germán fue con la camiseta del Tala y los alentó y les contó que esto era un juego, que se quedaran tranquilos. Germán es un tipo extraordinario, un jugador que cualquier entrenador hubiera deseado tener en su equipo. Es una persona súper responsable, lleno de valores, es un orgullo para el club. Cada vez que viene de una gira vuelve a Tala a entrenar, a la Academia del club. Es un jugador fuera de serie. Es una persona que suma, que ama a su club. Nos ha representado de manera excepcional en este seleccionado nacional de seven”.

Facundo Soler, ex Puma y referente de Tala, también destacó todo lo que hace Germán cada vez que está en el país: “A Germán no lo pude entrenar porque hace bastante que juega el Circuito y nosotros no lo pudimos utilizar. Lo que es para destacar es que cada vez que está en Córdoba se acerca al club para colaborar con las destrezas en las aAademias y ese es un gesto que lo define”.

+++++++++++++++++++++++++++

VERA FELD, Santiago

Santiago Vera Feld. (Foto: gentileza UAR)

CLUB DE ORÍGEN: SAN ANDRÉS

FECHA DE NACIMIENTO: 19/3/2001

PESO: 82Kg.

ALTURA: 1,81

DEBUT CIRCUITO: Dubai 2021

CAPS: 44

TRIES: 5

PUNTOS: 35

“El segundo cumpleaños de Santi”

Después de Marcos Moneta es el otro integrante de San Andrés en el plantel de Los Pumas 7s, un jugador que parece un experimentado, a pesar que sólo debutó el año pasado, en Dubai 2021. El Osito Alejo González Medina, amigo y compañero de camada contó una risueña anécdota: “en el año 2019 estábamos en juveniles en la Segunda Rueda de Ganadores, jugábamos contra el SIC y veníamos de tres partidos seguidos perdiendo; la verdad teníamos ganas de ganarles de una vez. En esa época cuando estabas medio perdido o te iba mal en un examen, decías: “Uhh, estoy en un cumple”.

Jugábamos el primer tiempo y el Chori (así le dicen a Vera Feld) se comió un golpe bárbaro y entró en un estado de confusión. Se sentó en el banco de suplentes y empezó a decir: “Estoy en cualquiera, me parece que estoy en mi cumple, es mi cumpleaños”. Se lo tuvieron que llevar al hospital, y al rato se enteró que ganamos y estaba muy contento”.

Entonces a la noche en las redes subimos una foto en la que le deseábamos feliz cumpleaños a Santi. Entonces le empezaron a llegar mensajes de todos lados, felicitándolo. Ese día mi papá lo tuvo que llevar, porque los padres de él estaban de viaje. A la semana para agradecernos, nos invitaron a la casa como atención por lo que habíamos cuidado de El Chori. Ese día fuimos con

una torta y le cantamos el feliz cumpleaños. Fue muy divertido, porque casi sin querer fue el doble cumple de Santi”

+++++++++++++++++++++++++++

WADE, Tobías

Tobías Wade. (Foto: gentileza UAR)

CLUB DE ORÍGEN: ALUMNI

FECHA DE NACIMIENTO: 6/8/1999

PESO: 82Kg

ALTURA: 1,83

DEBUT CIRCUITO: Singapur 2022

CAPS: 27

TRIES: 7

PUNTOS: 127

“Un polifuncional con pinta de actor”

Franco Sábato es uno de los referentes de Los Pumas 7s, uno de los más grandes del seleccionado que parecía tenía cerrada su etapa en el equipo. Pero la lesión de Moneta le dio una última chance para culminar su extensa carrera con el quinto puesto en Los Ángeles. De Alumni, como Tobías Wade, contó algunas anécdotas que lo pintan de cuerpo entero: “Tobi es un gran chico, camada ’99. Cuando subió al plantel superior jugaba de todo, de apertura, centro, wing o fullback, es un chico alto, fuerte y con muchas destrezas”.

“En uno de los trials de seven le dije a Santiago Gómez Cora y al manager de esa época que Tobías tenía un montón de condiciones. La verdad que jugó, la rompió y quedó desde octubre del año pasado”.

Se sumó a la pretemporada en Pinamar y fue a la etapa de Vancouver y le fue bárbaro. Ahora está fijo, patea a los palos y juega casi todos los partidos de titular. Se lo ve muy bien”

La anécdota risueña llegó en las primeras convocatorias. Así lo recordó Sábato: “Nosotros en Alumni lo cargábamos por su parecido con el actor Rodrigo Noya. Entrando al seven me dijo: “Franco, no me hagas quedar mal, por favor no digas nada”. En la primera comida que estábamos todos juntos le digo: “Rodrigo Noya pásame la sal”. Se quedó, estaba como bordó por dentro, queriéndome matar. Todos se rieron y desde ahí le quedó ese apodo”.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Los reservas que acompañarán al equipo

Tomás Lizazú

Tomás Lizazú. (Foto: gentileza UAR)

CLUB DE ORÍGEN: OLD RESIAN

FECHA DE NACIMIENTO: 22/11/2001

PESO: 91Kg.

ALTURA: 1,94

DEBUT CIRCUITO: Dubai 2021

CAPS: 11

TRIES: 6

PUNTOS: 30

“Buen deportista, pero mucho mejor como compañero”

Federico Rolle es el presidente de Old Resian, el club rosarino dónde se formó y juega Tomás Lizazú. Así destacó sus condiciones deportivas, pero más su don de gente y el valor por la amistad: “Tomy jugó a muchos deportes porque los amigos lo invitaban. Y los dejaba porque sus amigos no iban más. Jugaba muy bien al tenis desde los cinco años, ganó varios torneos y hacía la pretemporada. También era buen basquetbolista, pero cuando su amigo Santiago no jugó más, él tampoco siguió. Su amigo Juani se lo llevó a jugar al baby fútbol y pasaron a cancha de 11. A Tomy lo convocaron para atajar, a Juani, no. Entonces Juani largó y Tomy no

siguió a pesar de que estaba entre los convocados. Siempre le dio mucha importancia a la amistad”.

“Hasta que llegó Facundo Arimani y lo invitó a jugar al rugby. Se adaptó muy bien al grupo, siempre fue muy rápido. En una gira en Paraná, con muy poca experiencia, el equipo había ganado todos los partidos y debía enfrentar a Córdoba Athletic. Perdían por tres tries, entonces Tomy apoyó tres veces y lo empataron, quedó así porque ellos no querían perder. Recuerdo a Mariano Grynblat, el entrenador de la M11 y M12 que le decía: “Vení Tomy, que te hago un contrato para toda la vida”

++++++++++++++++++++++++++++

Matteo Graziano

Matteo Graziano. (Foto: gentileza UAR)

CLUB DE ORÍGEN: LOS MATREROS

FECHA DE NACIMIENTO: 21/7/2001

PESO: 105Kg.

ALTURA: 1,95

DEBUT CIRCUITO: Dubai 2021

CAPS: 11

TRIES: 2

PUNTOS: 10

“El dedo gordo del pie, la tocata en La Feliz y la foto con el equipo campeón”

Pedro Del Busto es compañero y capitán de la camada 2001 de Los Matreros, la misma de Matteo Graziano. Pedro además, es sobrino de Ramiro Del Busto (Pepe) jugador y referente del Seven Nacional durante muchos años. La anécdota transcurrió durante los sevens de verano: “Era el verano de 2016 y pasábamos de M14 a M15. Salió en las redes que había un

seven a fines de enero que se jugaba en Sporting de Mar del Plata. En esa época coincidíamos varios que estábamos de vacaciones y nos anotamos”.

“Éramos nueve, con dos suplentes y algunos ya estaban en la costa. El resto estaba acá, éramos chicos, no manejábamos y no nos dejaban ir en micro. Había que conseguir algún padre que nos lleve. El Tano –el papá de Mate- se ofreció para ver a su hijo y nos llevó. Se calzó “la 10” y puso el departamento para que pudiéramos dormir ahí. Camino a la costa, llegando a Pinamar nos llegó un mensaje de Mate que jugando a la tocata en la playa se rompió el dedo gordo del pie. “El Tano” se quería matar. Primero no le creíamos pero al final era cierto. Matteo era la estrella, medía 1,85/1,90, nosotros éramos todos enanos. Al final tuvimos que jugar con sólo un suplente. Ganamos el torneo de punta a punta, le ganamos la final al CASI y terminamos todos contentos, festejando y con Matteo en la foto. Ahora está con el plantel del seven y en el plantel del mundial.

Igual, no sabemos si será lo mismo que jugar con la camada en Sporting. ¡Éxitos Matteo!”

++++++++++++++++++

El staff argentino de Los Pumas 7s

GÓMEZ CORA, Santiago (head coach)

GRAVANO, Leonardo (assistant coach)

ROMERO, Tomás (manager)

GALARRAGA, Juan Martín (preparador físico)

FERRARIS, Julián (kinesiólogo)

DARRITCHON, Gastón (kinesiólogo)