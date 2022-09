La llamativa decisión de Falcioni tras la goleada de Independiente a Aldosivi

Goleada ante Aldosivi y festejo para la gente de Independiente. Para Julio César Falcioni, seguramente un desahogo. Se trató del primer triunfo como entrenador del Rojo en su tercer ciclo, una buena en medio de un clima complicado. Cayeron agua y piedras en Avellaneda, y trajeron una victoria que dará paz por unos días. Pero el técnico sorprendió por su ausencia en la conferencia de prensa post-partido.

Julio César Falcioni no hablará en conferencia de prensa.#Independiente pic.twitter.com/4yWD41Y999 — Nico Villarruel (@NicoVillarruel1) September 8, 2022

Cuando se suponía que habría alegría en el vestuario de Independiente y que Falcioni estaría de mejor ánimo que tras la derrota ante Gimnasia, cuando también decidió no hablar, el DT canceló la conferencia de prensa. Claro, se puede inferir que, si no habló en la mala, tampoco lo hace en la buena.

El Emperador fue captado por las cámaras durante el partido mientras hacía gestos en referencia a los hinchas que estaban en la platea, justo detrás del banco de suplentes y, aunque no se llegó a captar lo que dijo, se pudo ver que el clima en las tribunas era picante. ¿Se habrá referido a las críticas de los hinchas? ¿Hubo una recriminación por los insultos o fue otra cosa?

Según revelaron en ESPN durante el encuentro, un grupo de simpatizantes de Independiente sentados en la platea insultaban a Falcioni y a los jugadores, descontentos con los últimos partidos. Y hasta habría habido algún cruce entre futbolistas e hinchas.

En el comienzo del partido, los fanáticos de Independiente colgaron una bandera detrás del banco de suplentes, picante, en contra de Falcioni: "Respeten la historia, Falcionis nunca más", rezaba el trapo. Durísimo mensaje.

Al final del partido fue Leandro Fernández quien habló y explicó sobre la victoria: "La necesitábamos mucho, tanto nosotros como la gente que siempre nos está acompañando. No nos venían saliendo las cosas como queríamos. Hoy creo que hicimos un partido redondo. Estuvimos sólidos, las situaciones que creamos las convertimos. Ojalá que sea el inicio de un cambio para la recta final del torneo".

El autor del segundo gol y figura del duelo ante Aldosivi indicó sobre su posición en el ataque, donde acompañó a Leandro Benegas, Damián Batallini y Facundo Ferreyra en un equipo ultraofensivo: "Yo trato de adaptarme a lo que me pide el entrenador. Siempre quiero estar jugando y desde donde me toque voy a aportar para el equipo. Si bien la vuelta me cuesta mucho, trato de hacerlo por el bien del equipo".

Por otra parte, pidió no bajar la guardia y seguir por la misma línea: "Hay que seguir trabajando. Hoy hicimos un gran partido, pero hay que redoblar esfuerzos para mantenerlo. En Santa Fe hicimos un gran partido y después tuvimos otro traspié. Mantener esta solidez defensiva, estar compactos y sacar esto adelante. Independiente se merece estar mucho más alto".

"Fue una semana difícil. Hoy tratamos de dar todo para dejar los tres puntos en casa. Necesitábamos grupalmente y tener unos días tranquilos para lo que viene", cerró Fernández sobre los rumores sobre la posible renuncia de Falcioni.