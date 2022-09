La brutal frase de Óscar Córdoba sobre el físico de Quintero y Cardona: "No les..."

Una barbaridad. Así definió Óscar Córdoba lo que él mismo dijo sobre Juan Fernando Quintero y Edwin Cardona, a quienes criticó duramente este jueves por sus capacidades físicas. El colombiano fue brutal contra sus compatriotas de River y Racing y los liquidó: "No les da".

"Voy a decir una barbaridad, y voy a decir lo que siento y lo que veo. A Juanfer y Cardona no les da. Es que no les da. Ya fue. Cardona no tiene la capacidad física para generar esa presión que de pronto el fútbol moderno le está exigiendo y él trata de suplir esa falencia con su calidad o sus desplazamientos de 20, 30 y hasta de 10 metros", tiró Córdoba en TyC Sports.

En ese sentido, el exarquero de Boca siguió: "Lo mismo Juanfer. Juanfer tiene la capacidad de hacer lanzamientos de 20 o 30 metros y te deja mano a mano con el delantero. O un pase entre líneas también que te pone frente a un delantero. Pero voy a decir otra cosa".

En referencia a algunos futbolistas colombianos, a los que en el fútbol argentino se ha señalado por presionar poco, Córdoba indicó: "Estoy en un puesto donde puedo opinar. (Miguel) Borja, dentro de su capacidad, no le permite apretar como aprieta un jugador argentino porque no es su característica. No somos vagos, pero nuestra característica es distinta. Si ustedes ven a los brasileros, todos corren, pero no sé si todos presionan. Borja es una fiera cuando va hacia adelante".

Respecto del superclásico entre Boca y River de este domingo, el histórico arquero del Xeneize explicó: "Borja va, va a tener preocupados a los dos centrales. Juanfer, el tanque no le da para los 90 minutos. Tienes que saber cuándo aprovecharlo para que te dé resultados. Boca es una cancha que se corre mucho, que se presiona mucho, que se agrede mucho. El roce es permanente. Entonces Juanfer, sabrá el técnico en qué momento ponerlo".

"Si yo meto a Juanfer en el primer minuto no sé, las condiciones que tiene un equipo como Boca que se quiere comer la cancha, de pronto lo van a hacer ver mal. O de pronto nos la voltea y nos hace ver mal a todos porque corremos tanto pero él es el que piensa. En lo personal, con Borja voy para que tenga a los dos centrales anclados. Borja, te descuidas y te marca", cerró.