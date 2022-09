Del Potro sorprendió al contar qué le ofreció la organización del US Open: “Me propusieron…”

Juan Martín del Potro -el mejor tenista argentino del siglo- anda de visita por el US Open, el torneo que le permitió quedar en la historia grande del tenis y el lugar en el que él mismo bautizó como "su casa". Desde el día que venció a Roger Federer en la final del 2009, se creó una sinergia muy especial entre el jugador, los fans que asisten a este certamen en Nueva York y la organización del mismo, la cual le propuso "retirarse en el Abierto de los Estados Unidos del 2023".

Del Potro, a sus 33 años, no descartó una vuelta al tenis.

“Sigo probando tratamientos, a la espera de encontrar alguno que me permita mejorar mi calidad de vida y estar bien de la rodilla. Si mejoro, quiero intentar volver al circuito y hoy aquí -en Nueva York- me hablaron de la chance de hacerme la despedida el año próximo”, sorprendió Delpo en una nota que le dio a ESPN.

Al argentino, que jugó su último partido en febrero de este año, en el Argentina Open, le despierta un sentimiento de nostalgia muy especial el paso por Flushing Meadows y por eso es que no le cerró las puertas a esta posibilidad, aunque suena muy distante.

Antes de jugar frente a Delbonis en el Argentina Open, y llevarse la ovación de todo el Buenos Aires Lawn Tennis Club, Del Potro había anunciado que "muy probablemente" ese fuera su último torneo como tenista profesional.

Sin embargo, a sus 33 años, La Torre de Tandil admitió que todavía no puede soltar la actividad de manera definitiva y que se sigue sintiendo jugador: "El US Open es mi lugar, siento que es mi lugar. Pero también, a la hora de venir acá se me cruzan mil cosas por la cabeza. Todavía me siento jugador. No pienso como un extenista, ni hago cosas de extenista. Vengo acá, voy a ver amigos, nuevos jugadores de otras generaciones. Me voy a sentir bien, pero cuando los veo jugar digo: ‘Yo tengo que estar ahí’. Todavía sigo sintiendo eso. Entonces tengo una combinación de sentimientos rara. Vivo un día a día, con muchos altibajos emocionales y desde lo tenístico y desde el proceso que estoy empezando a trabajar. Poco antes del torneo de Buenos Aires tuve que tomar la decisión de cambiar el rumbo porque no lo estaba pudiendo lograr y me hacía muy mal, y lo que dije entonces es lo que sigo sintiendo: no sé si ese fue mi último partido, pero sí tengo claro que hoy busco el bienestar en el día a día".