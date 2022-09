Moscú 2013: saldo negativo para Los Pumas 7s en medio del diluvio universal

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Copa_del_Mundo_de_Rugby_7Nicolás Bruzzone fue uno de los grandes referentes del rugby de siete jugadores en Argentina. El Burrito, como lo apodan, nació en Universitario de Santa Fe y se mostró en la vidriera grande del rugby de la URBA con una exitosa carrera en el San Isidro Club.

Bruzzone, en la actualidad, es parte del Staff del seleccionado de Chile, Los Cóndores, que de la mano del uruguayo Pablo Lemoine consiguió la clasificación para el Mundial de Francia 2023 por primera vez en su historia. Nico, además, fue Head Coach de Selknam, la franquicia trasandina que logró el subcampeonato en la última Liga Sudamericana de Rugby.

En comunicación con MDZ, Bruzzone contó algunos de los recuerdos de Moscú 2013, el sexto Mundial de Seven de la historia: “Lo que me quedó grabado del Mundial de Rusia fue que casi se suspende. Se largó una lluvia torrencial y como nunca antes en un circuito o un torneo de esa magnitud estuvieron a punto de no jugarlo. Era imposible, Moscú se llenó de agua por todos lados. La semana había sido perfecta, con mucho calor y cayó una lluvia de verano tremenda que casi hace suspender una final increíble entre Nueva Zelanda e Inglaterra”.

Todos los capitanes del Mundial de Seven Moscú 2013.

?????(Foto: gentileza archivo RHC)

“Nos pasamos cuatro o cinco horas para ver si jugábamos, nosotros también teníamos que cerrar la serie”, finalizó el Burrito, jugador de Los Pumas 7s que completó con la camiseta nacional 240 partidos en el circuito, apoyando nada menos que 56 tries.

SALDO NEGATIVO PARA LOS PUMAS SEVENS

Moscú fue una sede inédita para el rugby de seven, tan poco habitual que tampoco tuvo el impacto de ediciones anteriores. Una tormenta casi provoca la suspensión del torneo que ganó Nueva Zelanda en varones y mujeres. Argentina no conformó para nada y perdió en las semifinales de la Copa de Plata ante Samoa.

Entonces queda claro que no fue bueno el desempeño de Los Pumas 7s, que integró la Zona F junto a Hong Kong, Portugal e Inglaterra y finalizó segundo por diferencia de tantos al perder dos de los tres partidos, En el debut golearon a los asiáticos por 47 a 7, para después caer sorpresivamente con los lusitanos, por 17 a 10. En la definición del grupo para ir por el Oro el equipo inglés les ganó por una mínima diferencia, 14 a 12.

Así, el equipo dirigido por Andrés Romagnoli fue a parar a la llave por la Copa de Plata, superando a USA en los cuartos de final, por 28 a 5 y quedando eliminado del torneo en la semifinal, ante Samoa, por 21 a 14.

El campeón fue Nueva Zelanda, que superó por la Copa de Oro a Gales, por 26 a 10, a Fiji por 17 a 0, y a Inglaterra por 33 a 0. En el femenino, la neozelandesas también se llevaron la Copa, al ganarle a Canadá, por 29 a 12.

EL PLANTEL ARGENTINO

En el equipo que fue a Moscú participaron dos jugadores del actual plantel de Los Pumas, Jerónimo de la Fuente y Matías Moroni. Además, es para destacar que fue el primer mundial de Gastón Revol, el actual capitán del seleccionado argentino de seven.

Bruzzone, Nicolás (Universitario, Santa Fe)

Cruz, Valentín (Pucará)

de la Fuente, Jerónimo (Duendes de Rosario)

Merello, Francisco (Regatas Bella Vista)

Moroni, Matías (CUBA)

Moyano, Ramiro (Lince, Tucumán)

Palma, Diego (Pucará)

Pasman, Ignacio (Champagnat)

Rojas, Javier (Universitario, Tucumán)

Panceyra Garrido, Aníbal (Tala, Córdoba)

Panceyra Garrido, Facundo (Tala, Córdoba)

Revol, Gastón (La Tablada, Córdoba)