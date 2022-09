La picante pregunta sin filtro de Alina Moine a Beccacece sobre Gallardo y Boca

Defensa y Justicia empató 0 a 0 con San Lorenzo este lunes y Sebastián Beccacece, técnico del Halcón, dio una entrevista en vivo con ESPN después del encuentro. El entrenador se cruzó allí con Alina Moine, periodista del canal, quien lo había criticado duramente tras la pelea con Marcelo Gallardo, y se refirió a un supuesto vínculo con Boca.

¿Qué pasó? Moine, muy amiga del técnico de River, le consultó a Beccacece si sus críticas al Muñeco se podían tomar como una indirecta para ser DT de Boca en el futuro. Es que el ex Racing e Independiente es uno de los candidatos para llegar al Xeneize. En ese sentido, el técnico indicó: "Primero, no sigo las redes. De un entrenador hablan primero los futbolistas y después lo que puede llegar a demostrar y a desarrollar sus equipos. A lo largo de estos seis años en la Argentina y los que nos tocó estar en el exterior, me imagino que a la hora de algún llamado hipotético van a mirar eso, ¿no?", tiró el entrenador.

Además, Beccacece le bajó el tono a la polémica con el Muñeco y lo llenó de elogios: "Vuelvo a insistir, así como dije lo que expresé en la situación particular que pasó con Gallardo, también dije que era el mejor entrenador de los últimos 10 años, que está haciendo un trabajo extraordinario, pero bueno, viste como es... siempre queda lo malo o lo que por ahí pasó en ese momento y no fue más que eso, una situación totalmente aislada de un juego que a lo mejor respondí por la honestidad que tengo, por lo que sentí en ese momento".

Beccacece, quien amagó indirectamente con renunciar en el comienzo del campeonato por un enojo con los dirigentes tras algunas ventas sensibles como la de Miguel Merentiel, querría salir una vez terminado el campeonato de Defensa y Justicia y es uno de los nombres que podrían interesar en Boca.

Otras frases de Beccacece

Sobre el partido contra San Lorenzo, el entrenador de Defensa y Justicia expresó: "Hicimos un primer tiempo donde mostramos una manera de atacar, tuvimos un comienzo muy activo, con mucha actitud. Solo conté una sola jugada del rival. En el primer tiempo mostramos la intención de llevar el partido adelante. Tuvimos tres situaciones claras para convertir”.

Por otro lado, Beccacece explicó: “Ellos arrancaron un poquito mejor en el segundo tiempo y nos hicieron cambiar las formas y por eso dispusimos el ingreso de los delanteros de punta y un jugador más para la contención. Ahí volvimos a acomodarnos y tuvimos tres llegadas muy claras. Solo nos faltó el gol. Defensivamente hicimos un partido muy correcto ante un rival que tiene mucha altura, muchos delanteros”.