¿Por qué Di María se pierde el debut por Champions ante PSG?

Iba a ser un partido especial para Ángel Di María. Su vuelta al Parque de los Príncipes, y encima en un partido de gran trascendencia: la presentación de la Juventus en la Champions League 22/23. Sin embargo, no va a poder ser. El Fideo quedó desafectado de la lista que viajará desde Turín a Francia para enfrentarse este martes, desde las 16, al PSG.

Los convocados de la Juventus contra PSG

?? I convocati per la nostra prima sfida di Champions League uD83DuDCCB?#PSGJuve pic.twitter.com/sfAnY5rE33 — JuventusFC (@juventusfc) September 5, 2022

Massimiliano Allegri decidió que Di María no concentre "por precacución", ya que todavía no lo ven recuperado al 100% de la lesión que sufrió en el aductor a mediados de agosto y no lo quieren forzar. Los argentinos que sí figuran dentro de la nómina que irá a París son Leandro Paredes (otro ex PSG) y Matías Soulé.

En su debut oficial con la camiseta de la Vecchia Signora ante Sassuolo, el 15/8, en el que Angelito marcó su primer gol en la Juve, debió ser reemplazado en la segunda parte tras sentir una molestia muscular. Se perdió los siguientes dos compromisos ligueros y reapareció el 31/8 frente a Spezia, cuando ingresó 36' minutos desde el banco. El sábado pasado fue titular en el 1-1 contra Fiorentina, pero el DT lo sacó en el entretiempo y ahora lo guarda.

Juventus integra junto al PSG, Benfica y Maccabi Haifa (Israel) el Grupo H de la Champions League.