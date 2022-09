La honestidad brutal del Ruso Rodríguez tras el triunfo de Godoy Cruz: “Somos conscientes de que…”

El triunfo de Godoy Cruz no se explica sin la presencia de Diego "Ruso" Rodríguez en el arco. El Tomba no tuvo un gran partido y descansó en las atajadas de su arquero para llevarse una victoria muy valiosa y sufrida ante Arsenal de Sarandí. Tras el encuentro, el experimentado guardameta no se guardó nada y definió al encuentro como "jodidísimo".

El Ruso fue elegido la figura del partido por sus enormes atajadas, incluyendo una al ángulo que parecía gol de Facundo Krupzky. En la entrevista post victoria, el arquero fue totalmente honesto sobre la actuación de Godoy Cruz en el Malvinas Argentinas: "Fue jodidísimo. La verdad es que nosotros somos conscientes de que no hicimos un buen partido. No jugamos como lo veníamos haciendo y tenemos que ser los primeros en hacer autocrítica", sentenció.

Sin embargo, Rodríguez resaltó la importancia de llevarse un "partido chivo" como lo fue el de Arsenal, ya que el Tomba estaba acostumbrado a perder puntos cuando las cosas no salían bien: "También estos partidos hay que saber ganarlos. Antes nos costaban un huevo y medio, gracias a Dios hoy pudimos llevarnos los tres puntos, que quedan en casa, y seguir soñando", expresó.

Sobre su gran atajada en el primer tiempo, el arquero de 33 años también apeló a la sinceridad: "No sé cómo la saqué, son esas pelotas que quedan ahí y bueno, gracias a Dios la toque y se fue".

Por otra parte, el Ruso, que fue ovacionado por la hinchada de Godoy Cruz, se refirió a su buen momento futbolístico y a la comodidad que siente en el club tombino: "La verdad es que la gente me mostró un cariño increíble desde el día que llegué. Estoy muy a gusto en la ciudad y en el club. Estamos viviendo un momento mágico".