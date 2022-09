La emotiva catarsis de Briasco tras el triunfazo de Boca en Santa Fe: “Sinceramente la pasé…”

25 de noviembre de 2021. 283 días pasaron para que Norberto Briasco vuelva a jugar en la Primera de Boca. Luego de ser apuntado como un refuerzo que no había cumplido con las expectativas y una extensa recuperación por una lesión en su tobillo, el Beto apareció en el equipo titular de Hugo Ibarra y cumplió con creces: marcó el primer gol de una importante victoria ante Colón de Santa Fe y habló sobre todo lo que pasó hasta llegar a este presente: "Estoy muy feliz", aseguró.

Antes de que se le dibuje una sonrisa de oreja a oreja, Briasco reveló todos los palos que tuvo que superar en estos últimos 9 meses: "Una emoción muy grande, pasé mucho tiempo mal con esta lesión que tuve. Sinceramente, la pasé mal y el kinesiólogo Maxi Levo lo sabe... días de llanto y mucho dolor", explicó sobre su festejo de gol con uno de los fisioterapeutas de Boca.

Luego, el delantero de 26 años siguió con su relato con mucha emoción: "No encontraba la vuelta. Gracias a Dios, trabajando hoy pude revertir eso. Tuve la chance de convertir, de aportarle al equipo, ganamos en una cancha muy difícil y estoy muy feliz por eso", expresó.

¡Regreso con gol! Norberto Briasco vence a Chicco y @BocaJrsOficial le gana 1 a 0 a #Colón.pic.twitter.com/kok7HrDrd8 — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) September 4, 2022

Además, Briasco se acordó del doctor Jorge Batista, que también operó a Sebastián Villa en los últimos días: "Tuve una charla con él ayer y me sirvió mucho para hoy sentirme de esta manera. Sé que todavía falta, hay que seguir trabajando, pero muy contento por esta vuelta, este gol y haber ayudado al equipo a ganar".

"Fueron muchos malos momentos. Mi familia me enseñó que con humildad y trabajo se sale de esto, así que hasta el día de hoy trabajé duro y en silencio y pude convertir", aseguró con orgullo. Por último, Briasco habló de volver a jugar en su posición natural en lugar de hacerlo como 9: "Sí, me tocó jugar de 9, una posición que no es habitual en mí. Lo hice porque hay que hacer lo que a uno le piden pero hoy jugué por afuera, me sentí bien que es lo más importante. No tuve dolores, así que muy contento".