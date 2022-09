La tajante sentencia de Caruzzo sobre Insúa como DT de San Lorenzo: “Su trabajo es muy…”

El momento futbolístico de San Lorenzo es complicado, y en el club lo saben. Las dos derrotas consecutivas ante River y Lanús fueron golpes duros, sobre todo porque el Ciclón no convierte y le cuesta desde la generación de juego. Encima, se viene el clásico contra Huracán este sábado desde las 15.30 en el Nuevo Gasómetro. Matías Caruzzo, manager azulgrana, evaluó en ese contexto el trabajo de Rubén Insúa como entrenador y fue tajante: "Su trabajo es muy bueno".

En la previa del duelo ante el Globo, Caruzzo habló con TyC Sports y comentó sobre el trabajo de Insúa: "Es muy bueno. Muy bueno. Desde un principio, desde la primera reunión que tuvimos con ellos, él fue claro. La manera de trabajar, la manera de manejarse, sus formas, y no me guío por el resultado negativo o positivo porque eso es quedarme y no hacer foco en un montón de cosas del día a día".

"Creo que encontramos en la vida diaria del club una seriedad, un orden de trabajo y eso no deja de ser importante para nosotros, el cuerpo técnico y los jugadores. Desde ese inicio a 25 días de terminar este torneo tenemos que dejar de lado las dos derrotas que tuvimos, que no deja de ser una mini mala racha, porque es la primera vez que nos toca perder dos partidos seguidos, y focalizarnos en estos partidos que quedan para terminar de la mejor manera posible", aseguró el manager de San Lorenzo.

Por los irregulares resultados que consiguió Insúa como técnico de San Lorenzo (5 triunfos, 12 empates y 4 derrotas), Caruzzo negó cualquier posibilidad de una salida en el futuro próximo: "En cuanto a lo que a mí respecta, no corre peligro su continuidad, rotundamente no".

Sobre el clásico, el manager explicó: "Cuando son clásicos no hay favoritos, son partidos aparte. Dista de la actualidad y el presente de los equipos, es diferente. Venimos de perder dos partidos consecutivos, pero qué mejor que recibir a Huracán en cancha nuestra y poder salir de esa mini mala racha ganando el clásico".

Además, Caruzzo se refirió a los contratos de Sebastián Torrico y Néstor Ortigoza, que se vencen a fin de año, y aseguró: "No nos sentamos a hablar con ninguno de los dos como para analizar la situación. En base a eso veremos qué es lo mejor para ellos. Para eso me tengo que sentar con Rubén para ver cuál es su pensamiento".

Finalmente, sobre su continuidad en el cargo de manager, Caruzzo expresó: "Yo llegué en mayo de este año y firmé un contrato de un año. No estaban estipuladas las elecciones. Se tomó la decisión de adelantar las elecciones un año. No deja de ocuparme. De acá a final del torneo y a fin de año quiero tomar la mejor decisión para mí y para el club".

La modificación sorpresa de Insúa para jugar contra Huracán

Después del encuentro ante Lanús, donde Sebastián Torrico fue titular, Insúa decidió que en el clásico ante el Globo esté Augusto Batalla en el arco. El equipo del Gallego para que San Lorenzo reciba a Huracán este sábado en el Nuevo Gasómetro es: Augusto Batalla; Federico Gattoni, Cristian Zapata, Gastón Hernández; Agustin Giay, Jalil Elías, Juan Méndez, Malcom Braida; Ezequiel Cerutti, Adam Bareiro y Nahuel Barrios.