La multa que deberá pagar el argentino que invadió la cancha para abrazar a Messi

Los hinchas que invaden el campo de juego en un partido siempre tienen un castigo. Ya sea económico, por una multa que les apliquen, o una pena por los actos que realicen durante la invasión. Kenneth Leiva, el joven argentino que entró a la cancha en New Jersey para abrazar a Lionel Messi en el partido entre la Selección argentina y Jamaica, jamás olvidará la experiencia, aunque le cueste pagar algunos dólares...

Kenneth Leiva, el argentino que invadió la cancha para abrazar a Messi contra Jamaica.

El chico, hijo de argentinos, nacido en Estados Unidos y criado en Mendoza, tiene 19 años y se metió en el campo de juego para saludar a Messi. Aunque gritó "te amo, Leo" en varias oportunidades y filmó el video del momento en primera persona, fue derribado por los encargados de la seguridad del estadio mientras el 10 miraba.

Si bien todavía no conoce el monto exacto de la multa, Leiva habló con Olé y contó lo que le pasó después de que se lo llevaron del campo de juego: "Me sacaron los de seguridad, me llevaron a un cuarto. Me hicieron firmar unos papeles, dar mi dirección y por qué lo hice. Me basurearon un poco los gringos. Después, me sacaron del estadio y no pude ver los goles de Messi, pero sí escuché cuando la gente gritaba. Fue una locura. Ahora en dos semanas tengo que ir a una corte para ver cuánto es la multa que me dieron, je. Mis viejos, acá en Argentina, se asustaron un poco, pero después se lo tomaron bien. Mis amigos se pusieron contentos, me dijeron que estaba loco, ja".

Las multas por invasión de un campo de juego en un espectáculo deportivo son de distintos valores según el país en el que ocurra y las acciones que lleve a cabo el invasor. En Estados Unidos, por ejemplo, un hombre que entró al campo en un Super Bowl fue multado con 100 horas de servicio comunitario y un año en libertad condicional.

Por otra parte, una niña de 11 años que ingresó para saludar a Cristiano Ronaldo en un partido entre Portugal e Irlanda iba a ser multada con 2.500 libras esterlinas, pero finalmente la Federación Irlandesa la perdonó.

Leiva contó por qué se animó a hacerlo: "Al amigo de mi papá, que es como un tío, le había dicho, jodiendo, que me iba a meter. Cuando llegó el momento, yo estaba re feliz mirando el partido. Estaba presenciando el verdadero fútbol, ja. Yo fui al estadio con un amigo y éste me empezó a decir: '¿No era que te ibas a meter?'. Entonces bajé hacia el campo, esperé y salté".

"Cuando entró Messi, bajé a las plateas de planta baja. Yo estaba en el segundo piso, digamos. Esperé a que se despistaran los guardias, que se alejaran y salté un paredoncito, dos vallas y empecé a correr para ir a buscar al enano. Fui, corriendo. Esquivé a un chabón que no me alcanzó. Esquivé luego a un jamaiquino, pensando que era un guardia. Lo vi a Messi y me centré en él. A Leo le dije te amo y me agarró ese seguridad, al que no vi. Apenas me frenó, me pegó un sacudón. Me quería levantar en medio de la adrenalina pero me trabó re bien. Después me agarraron entre todos y cagué, ja ja", relató Leiva sobre el momento.