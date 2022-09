La fuerte advertencia del DT de Lo Celso, Rulli y Foyth en Villarreal antes del Mundial: "Si no los veo metidos..."

Es inevitable que a 51 días del inicio del Mundial de Qatar 2022, con todo lo que esta competencia implica, los jugadores de fútbol con chances serias de integrar la lista de sus respectivas selecciones no tengan puesta la cabeza, además de en el día a día del club, en la Copa del Mundo. Es así. También son personas, con las metas, objetivos y motivaciones de cualquier ser humano. Es por eso que, consciente de la naturalidad de esta situación, Unai Emery, entrenador del Villarreal donde juegan los argentinos habitualmente convocados Giovani Lo Celso, Gerónimo Rulli y Juan Foyth, les lanzó una fuerte advertencia a sus futbolistas; para tratar de mantenerlos alineados lo más posible.

Unai Emery, técnico del Villarreal.

“Tengo claro que los jugadores tienen el Mundial muy en la cabeza, por lo que voy a estar pendiente de que estén muy metidos aquí. A veces me sorprende lo que oigo por ahí, por lo que la idea es que mi gente esté aquí y no allí. Ya me he llevado alguna sorpresa por no haberlo visto venir y ahora, y por lo que la experiencia que tengo, me da para estar preparado y hacer que mis jugadores estén a tope, y en el caso de que alguno no lo esté, tendré que poner a otro”, comentó decidido Emery, quien obviamente defiende los intereses del club.

Además de Lo Celso, Rulli y Foyth (los primeros dos estuvieron en la última gira mientras que el tercero se la perdió por lesión), quienes también juegan en Villarreal y tienen chances de ir al Mundial son los españoles Pau Torres y Yeremy Pino y el senegalés Nicolas Jackson.