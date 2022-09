Impactante video: colapsó parte del Monumental de Chile durante un banderazo del Colo Colo

Colo Colo está cerca de conseguir una nueva corona del fútbol chileno y, en la previa de lo que será el duelo ante Universidad Católica, miles de simpatizantes fueron al Estadio Monumental para realizar un banderazo en apoyo a los jugadores pero lo que era una fiesta estuvo cerca de terminar en tragedia.

Mientras cantaban, se subieron a uno de los muros y la estructura metálica, donde hay letreros de mucho peso, cedió ante la presencia de los hinchas. Luego de lo ocurrido, los servicios de emergencias comenzaron a trabajar para saber sobre la existencia de heridos y hasta el momento no hay detalles del número de personas que pueden haberse lastimado en el derrumbe.

"Cuando subimos se comentó que había pasado algo. Si pasó algo, espero que estén bien. Segundo, lo dicho reiteradas veces, lo dijeron varios jugadores de otros clubes, insistir en que la gente se comporte. Que el domingo la gente venga a alentar, que disfruten de esto. En lo personal me enoja un poco estar insistiendo que la gente no haga eso, que se porte bien, a veces es un poco cansador ya cuando no lo hacen. Es por ellos y por nosotros, que necesitamos que estén todos los partidos. Espero que no ocurra más", expresó el futbolista uruguayo Maximiliano Falcón tras enterarse de lo sucedido.

El club, ante esto, deberá trabajar a destaco para poder reparar, o clausurar, el sector teniendo en cuenta que el duelo del domingo se disputará en ese escenario. En las redes sociales comenzaron a viralizarse videos y algunas fotos de cómo quedó el lugar del incidente, que son realmente impactantes.