El millonario juicio de Marcelo Bielsa contra Olympique de Marsella: el motivo

En el mes de agosto del 2015, cuando se disponía a comenzar su segunda temporada al frente del Olympique de Marsella, Marcelo Bielsa decidió pegar el portazo y renunciar a su puesto. En aquel entonces la noticia llamó la atención, fundamentalmente debido a la buena campaña que había realizado en la Ligue 1 en su primer torneo (finalizó cuarto y clasificó a la Europa League).

Actualmente, producto de aquella inesperada salida de Francia, el Loco se encuentra en juicio con el club al que supo dirigir. "Una falta y una estrategia desleal" por parte de la entidad francesa con respecto al contrato del DT es la explicación que dieron sus abogados al tribunal laboral de Marsella, quien deberá dictar sentencia el próximo 27 de enero.

La defensa de Bielsa reclama como compensación los salarios aumentados del 25% de la temporada 2015/16, un total de 2.775.000 euros, un prejuicio moral cifrado en 20.000 euros y un prejuicio de imagen y notoriedad de 180.000 euros.

En 2017, cuando se encontraba dirigiendo a Lille, el Loco habló en conferencia de prensa sobre su renuncia: "Cuando yo renuncié a Marsella este hombre, que ya voy a recordar el nombre y que era una autoridad del club, en ese momento después del partido estaba alcoholizado. Entró y comenzó a gritarle a mis compañeros: 'México, México, México'. Como que yo me iba a dirigir a México y por eso renunciaba".

"El abogado de la dueña de Masella, un señor ruso, y otro señor que se llama Philippe Pérez vinieron y me dijeron 'a su contrato le vamos a quitar el 10% sin ningún argumento, pero no se preocupe no es nada contra usted. Se lo vamos a sacar a sus compañeros'. Eso fue dos días antes del partido, después del partido renuncié", sentenció Bielsa.