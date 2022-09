La tajante respuesta de Marcelo Bielsa al ofrecimiento del Santos

Días atrás, la prensa brasileña, había confirmado que Marcelo Bielsa se reunió con dirigentes del Santos y que las negociaciones para una posible llegada del entrenador argentino estaban avanzadas. Sin embargo, en las últimas horas, todo esto se frustró ya que el Loco decidió rechazar el ofrecimiento del club del vecino país.

Según César Merlo, Bielsa no aceptó la propuesta ya que el proyecto deportivo que le presentaron no era de su gusto. El argentino, cuyo último trabajo fue en el Leeds United de la Premier League inglesa, no planteó exigencias económicas pero sí pretendía tener un plan que sea de su agrado para sostenerse en el cargo por un tiempo prolongado.

Habrá que esperar si, tras la negativa, Santos cambia lo puesto sobre la mesa para convencerlo. El entrenador, que estuvo seis años a cargo de la Selección, de 1999 a 2004, trabajó además en Newell's, Vélez, Lille y Olympique de Marsella, Lazio, Atlas, América, de México; Atlético de Bilbao, y en el seleccionado de Chile, además del mencionado Leeds United.

En el actual Brasileirao, el Santos marcha undécimo con 34 puntos y se mantiene en los puestos que clasifican a la Copa Sudamericana, aunque todavía faltan 11 fechas para el final. Este martes recibirá a Athlético Paranaense, finalista de la Copa Libertadores, por la 28° fecha del campeonato.