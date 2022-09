El palazo de Fabián Doman a Falcioni: “La idea que tenemos…”

El pasado 19 de diciembre era la fecha señalada para que, en un principio, se desarrollaran las elecciones presidenciales en Independiente. Desde entonces, la vida política del Rojo ha cursado diferentes momentos, todos complicados, hasta llegar a una nueva definición. Finalmente, tras una gran movilización y protesta socios, los comicios se desarrollarán el próximo 2 de octubre. En este contexto, los candidatos ya realizan sus campañas para poder llegar a lo más alto de la institución de Avellaneda.

El Emperador no es del gusto del candidato a presidente.

Atento a esta situación Fabián Doman habló con diario Olé y fue contundente a la hora de referirse al futuro de Julio Falcioni. "Estamos en una situación en la que nosotros ni siquiera fuimos consultados sobre el regreso de Falcioni, a quien trajeron los mismos dirigentes que lo habían echado seis meses atrás a través de un tuit. Todavía no sé por qué los sacaron, entonces no me pidan a mí que conteste por qué volvió", comenzó el candidato por Unidad Independiente.

"La idea que tenemos nosotros de cómo tiene que jugar el equipo no es esta. El gusto del hincha no es como Julio para los equipo. Todo lo de Falcioni fue un gran desmanejo: parece que lo echaron de la noche a la mañana por una interna de unos con otros y ahora, de un momento para el otro, pasó a ser San Martín. Independiente no se puede manejar así", añadió.

En cuanto al futuro del DT, reveló: "Si vos preguntás si lo hubiésemos contratado, la respuesta es no. Ahora, si nosotros asumimos en octubre, el técnico de la Primera hoy es Julio. Más allá de eso, ¿qué hubiese pasado si ganaba los últimos cinco partidos? No lo hizo, pero acá lo que vale son los resultados. El destino de Falcioni se lo juega Falcioni".

Para finalizar, sobre el armado del plantel actual, sentenció: "Más allá de que nos guste o no su estilo de juego, lo importante es que Independiente tenga técnicos ganadores. Acá el equipo no gana, le hacen goles en los últimos minutos. En cuanto al plantel, yo soy menos pesimista que mucha gente. Es un plantel que podría tener más puntos".