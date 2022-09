La cruda charla íntima de Vecchio con Cardona por su mal presente en Racing: “Si vos no…”

Desde que llegó Edwin Cardona a Racing todo lo que recibió fueron cuestionamientos. Entre altibajos, lesiones, gestos, problemas extrafutbolísticos y físicos, nunca pudo consolidarse como "la manija" que Fernando Gago había ido a buscar para su equipo; así lo ideaba el entrenador inicialmente. El club está incómodo con él y viceversa. La situación se palpa a la distancia y debe ser mucho más evidente en la diaria. Por eso, Emiliano Vecchio, que convive con el colombiano puertas adentro, reveló que se acercó a hablar con él acerca de lo que le pasaba internamente.

"Apenas llegué, el técnico fue muy claro conmigo: quiero que bajes de peso, hagas esto, lo otro, etc. Y dije 'vamos'. En paralelo, mientras me ponía a punto, yo veía que a Edwin (Cardona) le costaba. Muchas veces yo digo: 'bueno, todos se enojan con Edwin pero, ¿qué le pasa a él?'. Nadie se pregunta qué le pasa, qué problema tiene o qué está atravesando", arrancó comentando Vecchio en Neura Media, el nuevo programa de Alejandro Fantino.

Vecchio se fue por la puerta de atrás de Rosario Central también con problemas físicos. Sin embargo, por el contrario a lo que sucedió con Cardona, rápidamente se ganó cierto estima de la gente de la Academia. El ex Canalla detectó en el cafetero de 29 años a una persona que no la está pasando bien.

Reconoció que se acercó a hablarle y le dio un consejo para intentar que cambie: "Me senté con él, lo hablé y le dejé en claro toda la importancia que tenía; no solamente como jugador, sino también por el reflejo y la ascendencia que podía tener sobre los jóvenes. Porque ellos ven y dicen: 'Edwin Cardona'... Si Cardona no se ata los cordones, los chicos no se los atan".

El presente y el 2022 en general de Cardona en Racing han sido bastante flojos. Apenas lleva disputados 26 partidos en el año (poco más de 12 completos) y dos goles convertidos. Sólo vio acción en tres de los últimos doce; en uno de ellos, ante Patronato, ni siquiera estuvo convocado por estar excedido de peso.