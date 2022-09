Fantino confirmó su salida de ESPN y explotó: "Closs y Vignolo, cómprense canilleras porque..."

"Punto número 1: no voy a seguir en ESPN". Sin pelos en la lengua. Así habló Alejandro Fantino sobre su salida de la señal tras plantarse contra Mariano Closs y Sebastián Vignolo. El santafesino apuntó con munición pesada contra los dos relatores desde su programa Multiverso Fantino en Neura Media. Un día después, se dio a conocer que el canal de deportes en el que conducía F Show lo había despedido, por lo que decidió redoblar la apuesta y desafiar nuevamente a sus colegas.

"Ir en contra de gente como Closs y Pollo Vignolo representa quedar afuera. Son el poder del periodismo deportivo", disparó sobre los periodistas que conducen varios programas en ESPN. Previo a esta sentencia, Fantino advirtió: "Les diría a Closs y Vignolo que se compren canilleras porque vamos a empezar a jugar sin árbitro".

Luego, el conductor de Animales Sueltos relató cómo se dio su decisión de no continuar en ESPN: "Hoy fui a grabar y, amablemente, porque no tengo más que palabras para ESPN como empresa, ellos me preguntaron sobre mi comodidad. Fueron dos horas en las que conversamos y les dije que no estaba cómodo y ellos notaron lo mismo. Y no me parecía justo para ellos que yo estuviera en un lugar donde no estoy cómodo. Entonces me dijeron 'terminemos acá'. Y bueno, terminemos acá", aseguró.

Aunque parecía haber dejado atrás el asunto, Fantino volvió a apuntar con los conductores de los programas F12 y F90: "Te digo Closs, te digo Vignolo. Vamos a empezar, porque no soy el único que piensa que hay que cambiar el análisis del fútbol. Se va a poner muy picante, muy hermoso".

Además, el exrelator de la campaña de Boca lanzó una advertencia punzante sobre Vignolo: "Pollo, mandate a hacer un pantalón con cuatro bolsillos, así podés cambiar con tu mano de bolsillo en bolsillo". Y agregó: "Así como me dediqué al grondonismo, ahora me voy a dedicar exclusivamente a periodistas como Closs y Vignolo".

"¿Por qué siempre me tengo que ir yo, loco? ¿Por qué ellos se quedan y yo siempre me tengo que ir? No es así", sumó después. "Ustedes siempre adentro y nosotros siempre afuera. Pero ahora quedó afuera uno picante. Me banqué a Grondona, mirá si no me los voy a bancar a ustedes. Y no digan que es violencia, eh. Mariano (Closs), tengo en la punta de la lengua el ejemplo de lo que es violencia física. Entienden, ¿no? Acá lo tengo. Acá (se toca la lengua). Pero no lo voy a dar por hidalguía. Vamos a debatir de periodismo. ¡Y les voy a ganar, eh! Les voy a ganar", cerró antes de pedir un tema musical para cambiar el clima del programa.