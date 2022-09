Del Potro y una fuerte confesión tras su retiro: “No puedo aceptar psicológicamente una…”

Tras retirarse forzadamente, porque él a pesar de sus dolores y lesiones quería seguir intentándolo, Juan Martín del Potro está viviendo actualmente el proceso del "día después"; el día después de dejar la actividad profesional. Y según lo que cuenta lo está padeciendo, tanto física como emocionalmente.

Del Potro jugó su último partido en febrero del 2022, en Argentina.

Su relato estremece: “No puedo aceptar psicológicamente una vida sin el tenis. Es muy dura esa sensación posterior a cada intento, ya sea un tratamiento o una cirugía. Me engaño a mí mismo, tengo fe en cada nuevo tratamiento que pruebo... Pero cada vez que este falla, supone un golpe muy duro. Hoy solo puedo caminar. No corro ni en la cinta y soy incapaz de subir las escaleras sin dolor. Ni siquiera puedo conducir mucho tiempo sin tener que detenerme a estirar las piernas por el dolor”.

Del Potro, a corazón abierto, le comentó desilusionado a La Nación: “Esta es mi realidad. Es muy dura, muy triste, pero sigo buscando la manera de mejorar. Mi nuevo desafío es cómo tratar de procesar todo, asimilar lo que me toca y cómo me levanto todos los días para vivir lo mejor posible”.

“Cuando hablo con otro deportistas que ya no están activos me dicen: ‘Bueno, me tomé los últimos dos años de mi carrera, el último año, me preparé de esta manera o de otra’. Pero yo lo estoy haciendo ahora: era el número 3 del mundo hasta que de repente me rompí las rodillas y acá estoy, sin nada”, agregó, impotente, el tandilense de 34 años, quien está fuera del circuito hace más de tres.

Desde finales de 2018 para acá, cuando en octubre de aquel año se rompió la rótula por primera vez, las lesiones lo persiguieron y no lo dejaron ni vivir en paz. Intentó retomar cuatro meses más tarde. Sin embargo, tras tres partidos, volvió a lastimarse y estuvo parado otros 90 días. Entre mayo y junio del 2019, se lo vio por última vez a Del Potro a alto nivel.

El 19 de junio de 2019 volvió a sufrir una dura lesión de rodilla y ya no pudo recuperarse más. A modo de despedida, en febrero de este año, participó del Argentina Open 2022 en un partido que perdió contra Delbonis por 2 sets a 0 y se llevó, de parte de su gente, la ovación que el mejor tenista argentino del siglo se merecía.

Pese a que durante el último US Open reveló que le habían propuesto retirarse en la edición de 2023 del torneo que ganó en 2009, Delpo dijo: “Hace poco fui a Suiza a ver a otro médico y empecé un nuevo tratamiento que me recomendaron varios tenistas profesionales, pero hasta ahora no he tenido ni un solo resultado positivo”.