¿Por qué Dybala no fue ni al banco de suplentes en Argentina-Jamaica?

Paulo Dybala viajó tocado a la gira de la Selección argentina por Estados Unidos y Lionel Scaloni no pudo utilizarlo en los dos amistosos que disputó el combinado nacional. La Joya se ausentó ante Honduras por precaución y anoche quedó afuera del banco de suplentes ya que no pudo recuperarse de la molestia muscular que arrastraba desde el último partido que jugó con la Roma.

Durante los días previos se entrenó a la par de sus compañeros pero el cuerpo técnico decidió no arriesgarlo ya que podría agravarse la lesión, lo que significaría más tiempo afuera. Si bien para muchos estará en Qatar, una vez más los problemas físicos le quitaron la posibilidad de mostrase en dos partidos que pueden terminar siendo determinante para los que luchan por un lugar.

Apenas arribó a Miami, el cordobés reveló los motivos por los que decidió irse a la Roma y la cercanía de la Copa del Mundo tiene mucho que ver: "Tomé la decisión pensando en el Mundial y en la Selección. Jugué muchos años en Juventus y sabía que era difícil seguir en Italia, pero conocía la competición y la adaptación no me iba a costar. Queda muy poco para el Mundial, es raro porque estamos acostumbrados a otras fechas, pero la verdad es que se siente la ansiedad".

"Quedé libre de Juventus y con mi gente estábamos tratando de tomar la mejor decisión. Me llamó José Mourinho en varias ocasiones, también el director deportivo de la Roma, y al ver el proyecto me pareció importante y tentador. Me dieron confianza", aseguró el futbolista, de 28 años, que comenzó de manera positiva la temporada.

El próximo 16 de noviembre, ante los Emiratos Árabes Unidos del entrenador argentino Rodolfo Arruabarrena, la Selección disputará el último amistoso y un par de días antes se sabrá quienes son los 26 que estarán en la cita ecuménica. Dybala cruza los dedos y espera que las lesiones no le impidan cumplir el sueño de jugar el Mundial.