La insólita pregunta al DT de Cristiano tras la derrota de Portugal ante España y su reacción

Seguramente que la derrota sobre la hora de Portugal como local ante España, a través de la cual quedó increíblemente afuera del Final Four de la Nations League cuando sólo necesitaba de un empate para pasar, haya calado hondo puertas adentro. Sin embargo, el trabajo hecho hasta ahora por el entrenador Fernando Santos ha sido muy destacable (los lusos ganaron sus primeros dos títulos con él) y parece poco probable que una derrota así pudiera desembocar en un fin de ciclo; aunque se lo preguntaron y él dio una respuesta muy firme.

Fernando Santos, claro: de ninguna manera esta derrota afecta su continuidad.

"Esto no me pellizca en absoluto. Queríamos ganar y tengo contrato hasta 2024, así que no puedo ser más directo. El fútbol está hecho de esto: los equipos no pierden capacidad por un resultado menos positivo", sentenció el entrenador de la selección portuguesa post decepción.

A Portugal le bastaba con igualar como local con España en la última fecha del Grupo 2 de la Liga A de la Nations League para clasificarse a la ronda final del certamen que supo conquistar en 2019, con justamente Fernando Santos como DT. Pero un gol de Álvaro Morata a los 88' los dejó afuera de todo a Cristiano Ronaldo y compañía.

Esta derrota -dolorosa, sí- no modificará en lo absoluto el futuro cercano del proyecto portugués y Santos, quien ya lleva dirigidos 103 partidos a esta selección (agarró post Brasil 2014), estará sentado en el banco durante el Mundial de Qatar 2022. Los lusos integran el Grupo H junto a Uruguay, Corea del Sur y Ghana.