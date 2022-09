La reacción de Morena Beltrán a las repercusiones por su romance con un futbolista

Un posteo del 21 de abril en la cuenta de Instagram de Tomás Mantía, defensor central de Flandria, marcó la pauta de que entre el 6 del Canario y Morena Beltrán había algo más que una linda amistad. El rumor dio paso a la confirmación y desde hace unos días tanto el futbolista rosarino de 29 años como la periodista deportiva de 23 no esconden su amor en las redes.

Morena Beltrán y Tomás Mantía, defensor de Flandria.

Claro está, la repercusión fue muy grande en Twitter, justamente de donde surgió More con sus análisis tácticos de los partidos que llamaron la atención de ESPN, canal que la contrató para conducir SportsCenter y luego sumarla a la mesa vespertina que comanda el Pollo Vignolo.

Cientos de usuarios publicaron tuits comentando el romance entre Beltrán y Mantía, rebautizado "el 6 de Flandria", a quien le llovieron elogios por haber conquistado el corazón de la joven periodista. Y con la buena onda que la caracteriza, Morena le dio "me gusta" a más de un mensaje.

Los likes de Morena Beltrán a los comentarios sobre su noviazgo con Tomás Mantía, el 6 de Flandria.

"Scaloni, Tomi Mantía es argentino", fue uno de los tuits que likeó Beltrán. "Tomás Mantía, que es tendencia por ser el '6 de Flandria'que está de novio con una conocida periodista, hizo Inferiores en Rosario Central, donde llegó hasta Reserva y no tuvo las chances de mostrarse en Primera. Para mi lo merecía. Dato y opinión", publicó un periodista rosarino y también contó con el like de More.

Hasta cuentas populares como la del Gran DT se sumaron al tema del momento en las redes: "No, no pueden poner al 6 de Flandria en Gran DT", avisaron desde el perfil oficial del famoso juego, tuit que también tuvo el "me gusta" de la periodista. "¡¡¡Dale, habilitame!!!", respondió con picardía el propió Tomás Mantía desde su cuenta de Twitter, mensaje que también recibió el corazón de su novia.

Los chamacos cada vez que la toca el 6 de Flandria pic.twitter.com/cPHZh4kr9J — K1NGTER0 uD83DuDC10 (@luis_delpi) September 18, 2022

También hubo memes festejados por Morena Beltrán. Como el de un panelista de El Chiringuito gritándole a la TV "¡Balón de oro, Balón de oro!", junto al mensaje: "Los chamacos cada vez que la toca el 6 de Flandria". O el de otro usuario que escribió "el 6 de Flandria explicándole a los compañeros como se chamuyó a More Beltrán", junto al video de Maradona contando cómo hizo el mejor gol de la historia, a Inglaterra en el Mundial de México 86.

el 6 de Flandria explicándole a los compañeros como se chamuyó a More Beltran pic.twitter.com/IskpMpzVba — RojoTendencia (@RojoTendencia) September 17, 2022

Qué dijo Tomás Mantía de su romance con Morena Beltrán

Tomás Mantía habló con el periodista Juan Etchegoyen, de Radio Mitre, y confirmó su noviazgo con la periodista de ESPN, aunque se excusó al dar una entrevista: "No es que no quiera dar la nota por Morena, no lo hago por ella, es verdad que estamos de novios. Nos conocimos en Mar del Plata en el 2019, yo jugaba en Alvarado y fue por un amigo en común que tenemos", explicó el 6 de Flandria.