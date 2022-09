El insólito cambio reglamentario que propone Ricardo La Volpe para el fútbol

Ricardo La Volpe, muy recordado en el fútbol argentino tras el fracaso del Apertura 2006 cuando era director técnico de Boca, reapareció en escena en las últimas horas. El Bigotón fue invitado al programa Equipo F de ESPN y, entre los diversos temas de los que habló, dejó una particular opinión con respecto al cambio reglamentario que haría en el fútbol.

“Es más difícil hoy de ver jugadores técnicos porque hoy no tienen el tiempo y la distancia para jugar. En el tiempo de antes estaban los 10 como Maradona, Potente, Riquelme, Insúa, D’Alessandro, Aimar, el que quieran. Pero hoy no hay tiempo para recibir, girar y jugar”, comenzó.

Como solución para poder volver a ver un futbol más vistoso y con jugadores que puedan tener más tiempo la pelota en sus pies, manifestó: “Si queremos volver a ver ese fútbol bonito de mayor calidad, hay que jugar con 10. Es para darle al jugador más tiempo y distancia”.

También, mostró su descontento con respecto al uso del VAR: “Como hay más rapidez y el árbitro no llega a la jugada, ¿no era mejor jugar con dos árbitros?". Además, añadió: "Uno cuando patea, la pierna sigue por inercia. entonces yo le pego a la pelota y después le pego al rival y me sacan expulsión. Ven una cámara lenta, una foto. No hay una acción futbolera creo yo. Por lo menos pongan a un jugador que tenga una visión de la jugada”.

Para finalizar, a dos meses para el inicio del Mundial de Qatar 2022, La Volpe dio su punto de vista con respecto a la Selección argentina: “La veo con muy bien pie en la mitad de la cancha y yo creo que no se gana solamente con la delantera: se gana con lo que la media cancha genera para que los delanteros hagan goles. Si no tenés la pelota, no vas a tener protagonismo, no vas a tener opciones de gol”.