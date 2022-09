Argentinos en la NBA: la confirmación de Bolmaro y el mal pronóstico para Campazzo y Vildoza

Faltan tres semanas para que la naranja se ponga en juego, pero la NBA ya puso primera para su 76° temporada. El pasado lunes, la gran mayoría de los 30 equipos celebraron su Media Day, esa jornada destinada a atender a la prensa y sacarse las fotos oficiales. En Utah, Leandro Bolmaro tuvo sus primeras palabras como jugador del Jazz, Luca Vildoza estrenó nuevo dorsal, pero recibió una mala noticia y Facundo Campazzo brilló por su ausencia.

El argentino mejor posicionado de cara a la próxima temporada es Bolmaro. Aunque tendrá competencia en su puesto, el cordobés formará parte de un equipo en total reconstrucción: Utah Jazz ya no cuenta con sus principales figuras como Rudy Gobert, Donovan Mitchell y Bojan Bogdanovic, e incluso tendrá un entrenador novato en Will Hardy. Esto implica que todos los jugadores comienzan desde el primer casillero, algo que ilusiona al ex Minnesota Timberwolves: "Estoy muy ilusionado de estar aquí. Me siento feliz. No puedo esperar al 'training camp' del martes. He estado trabajando todo el verano para ser mejor. Quiero devolver la confianza que han puesto en mí", aseguró el 10 del equipo mormón.

El principal objetivo de la temporada para Bolmaro será establecerse en la rotación de un equipo que peleará en la parte baja del Oeste. Tras promediar apenas 6,9 minutos en la última campaña, el cordobés de 22 años quiere, como el mismo dijo, quedarse durante mucho tiempo en la NBA. El ex Barcelona tiene un contrato de cuatro años, pero se quedará en Utah para los últimos dos sólo si el equipo ejecuta la opción.

Bolmaro vistió los colores de Utah en la Liga de Verano.

Por su parte, Campazzo no goza del mismo panorama que su compañero de Selección argentina. Según informó el periodista Julián Mozo en las últimas horas del lunes, el base todavía no tuvo ofertas para seguir en Estados Unidos: "Seguimos en la misma de hace 45 días con Campazzo. 'No hay ofertas de la NBA', me aseguran desde su entorno. Sólo sondeos por ahora. Pero, a la vez, 'va a seguir esperando a la NBA hasta donde se pueda. No hay plazos por ahora', agregan a 4 días del inicio de la pretemporada", aseguró en IP Noticias.

Lo cierto es que los rumores de un interés por parte de Phoenix Suns, Dallas Mavericks, Minnesota Timberwolves e incluso de los campeones Golden State Warriors fueron solo eso, rumores. Todavía no hay nada sobre el papel para Campazzo y, aunque los fanáticos pierdan la paciencia, el cordobés está dispuesto a esperar a la NBA.

Campazzo sigue sin equipo en la NBA.

Por último, está el caso Vildoza. El marplatense se ausentó en la AmeriCup para trabajar a fondo con los Milwaukee Bucks y se nota: en la foto institucional, el base-escolta luce su nuevo número 30 y un físico bastante más grande de lo que se lo había visto la última vez. No obstante, Vildoza tendrá una situación de mata-mata en la pretemporada de la NBA. Los Bucks le dieron un contrato a Jordan Nwora, lo que convierte al novato de la temporada pasada en la última ficha de los de Giannis Antetokounmpo, un movimiento que perjudicó al argentino.

Nuevo año, nuevo dorsal: Vildoza deberá trabajar para quedarse en Milwaukee.

Ante esta confirmación, el marplatense deberá convencer con su juego para que la dirigencia de Milwaukee decida cortar o traspasar a uno de sus 15 jugadores para hacerle hueco. Los Bucks tendrán cinco partidos de preparación en los que Vildoza se juega todo, aunque las probabilidades están en su contra. Mientras tanto, el Baskonia de España ya prepara los cañones para repatriarlo.