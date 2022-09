Rafael Nadal estremece al mundo del tenis con una inesperada revelación

La imagen de Rafael Nadal emocionado, en la despedida de Roger Federer, dio la vuelta al mundo. Su llanto conmovió a todos y explicó los motivos de su reacción en una entrevista con el El Partidazo de COPE. "Soy una persona sensible, cuando ves despedirse a alguien a quien aprecias es difícil no emocionarse. Se me fue un poquito de las manos y lo peor es que cuando me fui a la habitación yo solo, me volví a emocionar. Era difícil que no ocurriera por todo lo que se vivió aquella noche", dijo.

En la misma línea, agregó: "Desde hace algunos años la amistad se ha fortalecido. Por distintos motivos hemos tenido que estar más unidos, más en contacto y gracias a ello hemos hecho cosas buenas, bonitas. Nos entendemos bien, tenemos opiniones distintas en algunos casos como es lógico. Se ha creado un vínculo de amistad que va a perdurar. Nuestra forma de ver el mundo y la rivalidad en sí ha hecho que nuestra relación personal haya sido probablemente más importante que la profesional".

"Yo no me he retirado aun, pero sé que cuando uno lleva tiempo con lesiones, que no ve el final, es frustrante. Para él han sido tiempos difíciles, con recuperaciones que llevan mucho tiempo y mucho esfuerzo mental, y al final te das cuenta de que no llegas. El hecho de que se haya podido despedir en la pista era muy importante para él y yo no podía faltar en este día", continuó.

El español, luego de haber jugado el partido de dobles con Federer, decidió no seguir participando en la Laver Cup y reveló: "Durante Roland Garros pensaba que quizás fuera mi último torneo, esta es la realidad. Desde ahí todo haya salido muy mal en cuestiones físicas, me rompí el abdominal dos veces, en Wimbledon y en Nueva York".

"Ha sido un cúmulo de desgracias importantes, sumados a todas estas cosas personales. Pero no estoy en ese momento ni quiero pensar en ese momento; cuando piensas en eso, hay algo que no está funcionando. A día de hoy lo que quiero es recuperar un poquito la normalidad, que el tema personal salga bien (su mujer está embarazada), que es la prioridad máxima. Y después organizar mi vida para poder tener un poquito de tranquilidad en todos los sentidos, a partir de ahí podré empezar de nuevo".