El polémico pedido del DT de Francia al del PSG por Mbappé: "Kylian necesita…"

El entrenador de la Selección de Francia, Didier Deschamps, le pidió a su colega del Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, que deje que Kylian Mbappe "respire un poco" para que descanse de cara al Mundial de Qatar, que comienza el próximo mes de noviembre, jugando "menos minutos". "Sé que Galtier quiere utilizar siempre Kylian, pero de vez en cuando, el jugador necesita poder respirar un poco. Necesita jugar unos minutos menos. No le hará daño, todo lo contrario", le dijo a Telefoot.

Didier Deschamps.

El delantero ha sido titular en los nueve partidos de la Ligue 1 y la Liga de Campeones del PSG esta temporada, marcando diez goles. El jugador, de 23 años, también jugó los 90 minutos de la victoria de Francia por 2-0 en la Liga de las Naciones sobre Austria este jueves, así como también fue titular ante Dinamarca este domingo ante Dinamarca.

Al parecer, Mbappé se siente más a gusto con el estilo de juego que utiliza la selección de su país, que el de Galtier en el PSG y lo dejó en claro días atrás. "Juego de forma diferente con Francia. Me piden que haga cosas diferentes aquí que en el PSG. En la Selección tengo mucha más libertad. El entrenador sabe que tenemos a Giroud como 9 que fija las defensas y yo puedo ir al espacio. En París es diferente, eso no existe. Me piden que haga de pívot y es diferente”.

El tanto que le marcó a Austria el pasado jueves, fue el número 28 en su cuenta personal con la casaca de la selección gala, en un total de 58 partidos disputados. Esa cifra le permitió alcanzar la línea del décimo goleador histórico en Les Bleus, apenas dos tantos por debajo de Jean-Pierre Papin (30 con 54 cotejos).