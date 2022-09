El campeón del mundo con Argentina que le bajó las expectativas a la Scaloneta: "No la veo candidata a ganar el Mundial"

El rendimiento de la Selección argentina ilusiona a los fanáticos del país que sueñan con una buena participación en el Mundial Qatar 2022 bajo las órdenes de Lionel Scaloni, pero Luis Galván fue terminante y aseguró que "no somos candidatos". "Argentina cambia la manera de jugar de un partido a otro y eso marca la diferencia. Pero no la veo candidata al título. Depende mucho también de los rivales que le toque”, aseveró el campeón del mundo en 1978

En la misma línea, agregó: "Depende mucho también de los rivales que le toque. Igualmente, yo siempre apuesto al jugador argentino que tiene un plus. No conozco a los citados por Scaloni ya que no sé dónde juega la mayoría. Antes era diferente ya que sabías dónde jugaba cada futbolista y casi todos lo hacían en el fútbol local".

"En mi época, citaban a cuatro futbolistas de River y los conocías, pero hoy vienen de afuera y no sabes cómo están físicamente. Sí me preguntás dónde juega cada uno, no lo sé, ni tampoco como juegan. Les perdí el rastro a todos. Hoy, los sistemas son diferentes y se juega mucho con línea de cuatro defensores. De esta manera, se hace difícil tener una opinión acertada sobre la Selección en base a cómo juega. No soy de ver todos los partidos del seleccionado", continuó.

En la entrevista realizada por Página 12 también habló de Lionel Messi y dejó una frase que hará ruido: "Los Kempes, Maradona, Bertoni, los Messi marcan diferencia siempre; y son los que llevan el equipo al hombro. Tiene la capacidad de hacer una diferencia en un partido, pero hoy no es el mejor del mundo. La diferencia que hace Messi es cinco metros previo al área grande donde puede hacer un gambeta y le pega fuerte con zurda. La derecha la maneja bien, pero la mejor es la izquierda.

El santiagueño fue un tiempista y a pesar de ser cuestionado por casi todos, Galván disputó los siete encuentros como titular en el torneo que consagró al conjunto nacional, y fue distinguido con el premio Fair Play a la caballerosidad deportiva

"Menotti me agarró previo a la final con Holanda, me tocó la espalda y me dijo: 'Luis, juegue como lo hace en Talleres'. Yo pensaba que no me estaba pidiendo nada. Algunos te dan indicaciones, pero este hombre me palmeó la espalda y me remarcó que disfrute el partido como lo hacía siempre. Después de sus palabras, salí agrandado al campo de juego del Monumental”, recordó.