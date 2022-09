Video: De Paul y un gesto de “guardaespaldas” con Messi que se viralizó en las redes

En el primer amistoso de su gira por los Estados Unidos, la última antes del Mundial de Qatar 2022, la Selección argentina se impuso sin problemas ante la de Honduras por 3-0 y al final del partido se vio una situación muy curiosa que los tuvo a Lionel Messi, por la trascendencia de su figura, y a Rodrigo de Paul como protagonistas.

Como suele suceder luego de los partidos y más aún después de uno como estos, que son contra selecciones a la que no se suele enfrentar, los hondureños rodearon a Leo para ver si se podían llevar la camiseta o algún recuerdo suyo y, entre tanta emoción, un miembro del cuerpo técnico comenzó a agarrarlo del brazo a Leo, quien -incómodo- no le decía nada pero se lo quería sacar de encima. Y no pudo hasta que llegó De Paul que los terminó separando con un gesto típico de guardaespaldas. Las cámaras capturaron el desopilante momento y se volvió viral.

Contrario a lo imaginado que puede suceder en un partido amistoso, en el que se jugó este viernes entre la Selección argentina y la de Honduras se raspó de más (sin mala intención) y, en un tono distinto a la del final, también hubo una imagen en la que el grupo y De Paul -específicamente- saltaron a defender a Messi.

A los 38 minutos del primer tiempo, luego de disputar una pelota con un rival, Leo se comió un topetazo de Deybi Flores que lo hizo caer el suelo y enseguida De Paul y compañía fueron a copar la parada. El más enérgico fue el volante del Atlético de Madrid, que exaltado le recriminó al hondureño: "¿Qué hacés? ¿Cómo vas a pegarle ese codazo? ¿Estás loco?"