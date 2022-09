El motivo por el que Martino estuvo ausente en el entrenamiento de México y recibió críticas

Desde hace años que la relación entre Gerardo Martino, el técnico de la Selección de México, y el pueblo futbolero azteca (prensa e hinchas) es bastante tensa y, a 57 días del inicio del Mundial de Qatar 2022, lo único que hace el entrenador argentino es recibir cuestionamientos. Habitualmente, por el bajo rendimiento de su equipo. Pero esta vez, por la decisión que tomó de ausentarse al último entrenamiento antes del amistoso de este sábado ante Perú para, en su lugar, ver en vivo el partido que jugaron Honduras y Argentina, uno de sus rivales en la fase de grupos de la Copa del Mundo.

Las críticas al Tata Martino por su decisión de ausentarse en la práctica de México para analizar a la Argentina.

El Tata Martino determinó que el entrenamiento que se llevó a cabo en el Rose Bowl de California, Estados Unidos, fuera dirigido por los auxiliares técnicos, bajo la conducción de Jorge Theiler. Su ausencia levantó la polémica y fue duramente cuestionado en redes sociales.

Los últimos números y actuaciones de la selección mexicana no fueron para nada convincentes. Ya no desfila en Concacaf, hasta le costó clasificarse directo en las Eliminatorias, empató con Jamaica en el arranque de la Liga de las Naciones y todavía no le pudo ganar a una selección sudamericana en lo que va de 2022: empató con Ecuador, fue goleado por Uruguay y perdió con la Paraguay de los Barros Schelotto, que también viene floja. Y por eso es que en esta doble fecha FIFA, la última antes de Qatar 2022, se medirá con dos rivales más de Conmebol (como lo es Argentina): Perú (24/9) y Colombia (27/9). Ambos partidos serán en California.

La Argentina, que fue seguida de cerca por el Tata Martino y se terminó floreando con un 3-0 frente a Honduras, será el rival de México en la fecha 2 de la fase de grupos de Qatar 2022, el 26/11. Ambas selecciones comparten la zona C junto a Polonia y Arabia Saudita.