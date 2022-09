Sonríe Scaloni: se resolvió el problema que lo tenía "molesto" en el comienzo de la gira

Después de varios días de trámites, Cristian Romero finalmente recibió la visa para poder viajar a los Estados Unidos y este viernes por la noche partirá a territorio norteamericano para el alivio de Lionel Scaloni, quien en la conferencia de prensa de este jueves se había mostrado abiertamente molesto por su ausencia.

Cuti Romero viajará este viernes a los Estados Unidos.

"La situación de Romero a mi realmente me molesta porque quisiera tenerlo acá. Está trabado en Argentina y no puede viajar. Es un problema realmente, porque es la última fecha que tenemos para juntarnos y entrenar y no lo pudimos tener", declaró disgustado el entrenador de la Selección argentina, entendiendo que la situación podría haberse resuelto con mayor antelación.

El defensor del Tottenham ya se perdió tres entrenamientos y el partido el partido de este viernes a las 21 (hora argentina) ante Honduras. Sin embargo, quiso viajar igual para estar disponible para el encuentro del 27/9 ante Jamaica.

El otro futbolista que estaba con el mismo inconveniente era Lisandro Martínez, quien a diferencia del Cuti Romero la recibió un par de días antes. Sucede que, tras el fallecimiento de la reina Isabel II, la embajada de los Estados Unidos en Inglaterra dejó de operar y por eso tuvieron que venirse para Buenos Aires a realizar el papeleo. Por un momento, se especuló con que podría ser desafectado si la entrega de los papeles continuaba dilatándose.