La dura frase de un borrado por Scaloni en la Selección argentina: ''Siento dolor y ..."

En pocas semanas, Lionel Scaloni deberá definir la lista de los futbolistas que disputarán el Mundial de Qatar con la camiseta de la Selección argentina. Hay muchos nombres que tiene asegurado su boleto, pero otros deberán pelearla para poder estar. Uno de esos casos es el de Lucas Martínez Quarta, quien perdió mucho terreno y sus chances se acortan. El ex River integró la prelista para los amistosos que se jugarán en Estados Unidos y luego fue desafectado por el cuerpo técnico.

Ante esto, el Chino habló a corazón abierto y no pudo ocultar la tristeza por estar ausente: ''Siento dolor y un poco de bronca porque estuve en la prelista y hoy me toca estar afuera. El técnico decidió que hoy estaban mejor otros compañeros y bueno... es la decisión del cuerpo técnico y a mí me queda solamente seguir peleándola. Seguir jugando acá que es lo que me propuse en un principio sin pensar en el Mundial o en lo que pueda llegar a pasar. Lo más importante es poder jugar acá y buscar la continuidad''.

"Cada entrenador toma sus decisiones y son más que respetables. Yo estoy peleando, estoy en la órbita. Seguiré entrenando y buscando la continuidad que estoy teniendo acá en Fiorentina para que así se me haga un poco más fácil para poder tener un lugar. Ahora mi cabeza está acá y les quiero desear lo mejor a mis compañeros allá en la gira. Yo me quedé acá entrenando y preparándome para lo que viene", agregó en diálogo con el sitio Bola Vip.

El defensor campeón de América con la Selección, además, reveló que no tiene diálogo con Scaloni: "La verdad no llegué a hablar. Habían estado hace unos días Walter Samuel y el profe. Estuvimos hablando con Nico González también, pero nada en concreto. Vinieron a visitar a los jugadores y aprovechamos para hablar, pero nada más''.

''Obviamente voy a hacer lo posible. Es el sueño de todos. Sería una pena para mí. Porque haber estado en el proceso de todas las Eliminatorias y de la Copa América y quedarme en la puerta sería una verdadera lástima. Depende de mí, de cómo entrene y de cómo juegue. Las esperanzas están siempre. Ojalá Dios quiera que esté. Hay grandes defensores y Dios quiera que me pueda tocar estar. Y si no, acompañaré a los que fueron mis compañeros hasta hace poco", cerró.