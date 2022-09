Favio Orsi, DT de Godoy Cruz: "Tener a Boca del otro lado genera un..."

Godoy Cruz tendrá esta tarde una prueba de carácter que, a la vez, puede ser la inyección anímica necesaria para conseguir el gran objetivo planteado cuando comenzó la Liga. Recibe a un Boca que viene diezmado, pero que buscará llevarse los tres puntos de Mendoza para mantenerse firme en la lucha por ser nuevamente campeón del fútbol argentino. Ambos animarán un duelo que ha generado mucha expectativa y que se jugará en un Malvinas que tendrá un impactante marco de público.

El Tomba atraviesa un confuso momento. El equipo de la dupla tuvo un bajón de rendimiento, acumula tres sin ganar, y esto tiene que ver con la seguidilla de partidos, que cuenta con un plantel con muchos jóvenes, pero también hay que sumarle la presión de salir a la cancha con la cabeza en las dos tablas. Ante esto, y en la previa de un gran partido, Favio Orsi habló con MDZ Online: “Estamos bien. Estimulando a los jugadores y entendiendo que cada partido lo tenemos que tomar como una final”.

Godoy Cruz buscará volver a la senda de la victoria ante Boca, tras tres partidos sin triunfos.

“La semana ha sido similar a las demás, pero el inconsciente juega diferente porque vamos a enfrentar a un equipo grande, que viene con una rotación necesaria pero con figuras importantes. Es por eso que tenemos que ser inteligentes y saber que jugamos por tres puntos. Tener a Boca del otro lado genera un plus, pero hay que darle al partido la misma importancia que les venimos dando a los que ya jugamos, y que le daremos a los que vendrán”, agregó uno de los entrenadores bodeguero.

Sobre el trabajo que deben hacer para no desenfocarse del objetivo, contó: “Se lo repetimos en cada partido. Nosotros llegamos para mantener la categoría y ese objetivo todavía no lo hemos logrado. El presente nos encuentra mejor posicionados, pero hasta no llegar a la meta tenemos que seguir enfocados en conseguirlo. Tenemos un plantel muy joven pero con una gran predisposición de sacar a Godoy Cruz de una situación de emergencia”.

Actualmente el equipo no está mostrando su mejor versión y tanto Favio como Sergio Gómez lo saben. Son autocríticos y, a la vez, muy optimistas: “No estamos en un momento de buen rendimiento. Es una realidad, y lo reconocemos. La cantidad de partidos y la carga emocional que los futbolistas acarrean por la presión de dejar atrás el momento son factores que pueden general altibajos, pero tenemos que seguir trabajando para salir adelante y este partido es una buena prueba”.

El Tomba marcha sexto en la Liga, con 32 puntos, a seis de la cima.

Por la buena campaña que viene realizando, sexto con 32 puntos y en cuartos de final de la Copa Argentina, el hincha de Godoy Cruz está muy ilusionado y lo demuestra acompañando en gran número cada vez que juega de local. Orsi, para cerrar, se refirió al apoyo de la gente con una contundente frase: “Al hincha le agradezco por estar, por acompañar”.

“Tenemos que jugar para los que vienen siempre. Los que desde la primera fecha están en la tribuna y apoyaron también en la Copa. Seguramente habrá muchos que estarán en el estadio para ver este partido y quizás no vengan más, por eso jugaremos por esos, por los que siempre dijeron presente”, finalizó.