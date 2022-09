¿Nacho Fernández puede volver a River? La jugada de la dirigencia que ilusiona a los hinchas

Ignacio Fernández estuvo presente en la despedida de Leonardo Ponzio y los hinchas de River no pararon de ovacionarlo. El volante dejó un gran recuerdo en el club y mucho se ilusionan con una posible vuelta que, al parecer, puede darse en un corto plazo por diferentes razones. Nacho tiene contrato con el Atlético Mineiro hasta diciembre del próximo año y el club tiene la intención de estirarle el vínculo.

Sin embargo, en las últimas horas, surgió el rumor sobre charlas informales que mantuvo el entorno del futbolista y la comisión directiva millonario para saber si existe alguna posibilidad de que se concrete este ansiado regreso. Se especuló con la posibilidad de que River utilice la deuda que el Galo mantiene por el pase del volante (2,5 millones de dólares) pero ambas instituciones ya se pusieron de acuerdo en el plan de pagos y esa opción ya no cuenta para ponerla sobre la mesa y acelerar los tiempos.

Anoche, cuando pisó el campo de juego, Fernández miró a los cuatro costados y levantó sus brazos cuando escuchó que los miles de fanáticos presentes en el Monumental corearon su nombre. Luego, en cada toque, se levantaron de sus asientos para aplaudir cada pincelada con esa zurda que los cautivó cuando vistió la banda roja.

"Si, sin dudas que volvería. El tema es que en ese momento hay que ver quien está de técnico (Marcelo Gallardo), si me quiere o no me quiere y si yo estoy bien física y mentalmente para volver. Es un lugar que a mi me encantó, disfruté y fue muy feliz", exclamó Fernández en diálogo con TyC Sports meses atrás. Los hinchas, igualmente, ya se frotan las manos.