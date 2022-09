Mazazo para Colón: la terminante decisión del Pulga Rodríguez tras la amenaza de la barra

Golpazo para Colón, que no levanta cabeza y este jueves, después días muy movidos, se desayunó con la noticia de que su máxima figura y capitán, Luis Miguel Rodríguez, no seguirá en el club el año que viene. El jugador tomó la decisión después de la apretada de la barra que sufrió el martes dentro del centro de entrenamiento del Sabalero. Así lo informó su represente, Roberto San Juan.

El Pulga Rodríguez y su representante, Roberto San Juan.

"Es una vergüenza lo que pasó. Patético. Había un dirigente en la práctica cuando pasó. Pulga se va a ir en diciembre. Termina el campeonato y la decisión es irse. Esto no lo soporta nadie. Está tomada la decisión. No importa si tiene contrato. Esta es una situación que hace que se pueda rescindir", comentó indignado el empresario acerca del futuro del Pulga Rodríguez, que parece estar bastante claro: lejos de Santa Fe. El 1º de enero cumple 38 años.

En la vuelta a los entrenamientos, tras la derrota ante Talleres por 2-0 (la quinta en los últimos siete partidos), cerca de 30 personas irrumpieron el martes por la mañana en el Predio 4 de Junio para amenazar a los futbolistas, que no se quedaron callados y, con el propio Pulga, Wanchope Ábila y Paolo Goltz a la cabeza, reaccionaron. Por lo que se armó un escándalo que precisó de la intervención de la Policía para que no pasara a mayores.

Inmediatamente después del suceso, el entrenador interino, Adrián Marini, dio por finalizada la práctica y todas las actividades que estaban programadas para realizarse dentro del club al día siguiente quedaron suspendidas. Recién este jueves, con custodia policial, los jugadores del plantel profesional de Colón volvieron a entrenarse.

La barra apretó a los jugadores de Colón.

"Acá se sabe todo cómo es la historia. No son internas estas, son cosas que pasan y son muy graves. Hay que tomar medidas, porque no hay que esperar que maten a un jugador. Es muy triste y lamentable. Yo hablé con Vignatti y nunca dice nada. A nadie le gustaría que le pase y nadie puede jugar en estas condiciones. La familia está primero. Pulga Rodríguez está pasando un momento malísimo. Va cumplir con estos siete partidos y la decisión es rescindir su contrato, porque se llegó a un límite. El único responsable es el club. No hay que seguir encubriendo", agregó el representante de PR10.

Tras un primer ciclo muy exitoso, que contuvo la obtención del primer título en la historia del Sabalero (Copa de la Liga 2021), este segundo fue bastante flojo y el equipo santafesino se encuentra naufragando por los últimos puestos de la tabla.

En total, hasta la fecha, el Pulga Rodríguez lleva 34 goles en 95 partidos con la camiseta de Colón.