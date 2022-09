La sorpresiva sentencia de De Paul sobre la continuidad en el Atlético de cara al Mundial: "Scaloni ya nos..."

Número puesto para integrar la lista de Lionel Scaloni para jugar el Mundial de Qatar 2022 con la Selección argentina, Rodrigo De Paul alterna entre titularidades y suplencias con el Atlético de Madrid, situación a la que no le da tanta importancia a la hora de llegar con un importante rodaje a la máxima cita del fútbol.

En diálogo con TyC Sports, el volante argentino consideró que, con lo que falta para llegar a la Copa del Mundo, no hay mucho que se pueda sumar en cuanto a lo físico y futbolístico: "Competir siempre es importante. Hay cosas que te da la competición, el jugar partidos, ese segundo, ese ritmo que no te da lo que uno pueda entrenar afuera. De acá, lo que queda, lo que se puede incorporar es muy poquito. La base de lo físico ya está. Creo que es importante seguir compitiendo porque mentalmente te ayuda y te hace el camino más rápido hasta llegar a la Copa del Mundo. La idea es siempre llegar al 100%".

"Scaloni y el cuerpo técnico ya nos conocen. Yo no creo que jugar o no jugar ahora les cambie mucho. La idea de estos cuatro años él la tiene. Nos conoce mucho, muchísimo. Particularmente a nosotros nos gusta competir. Yo juego en el Atlético Madrid, me gusta estar compitiendo todo el tiempo. Después, obviamente en relación a los minutos que uno juega decide el técnico. Yo creo que con esto de que hay cinco cambios, la cantidad de minutos que va teniendo un equipo es similar. No cambia mucho eso", aseguró De Paul.

El volante de la Selección argentina comentó que le cuesta mucho no pensar en el Mundial: "Prácticamente todo el tiempo. Es muy difícil poder desconectar y cuando hay algo que te llama la atención y desconectás un poquito, redes sociales, amigos, familia o alguien te lo vuelve a recordar. Cada vez falta menos y en mi cabeza está diariamente".

Por otro lado, contó sus sensaciones sobre su actualidad: "Estoy muy bien. Venimos de una derrota dura en el derby (el Atlético de Madrid cayó 2 a 1 ante el Real Madrid en La Liga), pero muy bien. Estoy jugando Champions, jugando Liga, mucha competición, así que físicamente y mentalmente me encuentro muy bien, es un buen momento".

¿Por qué se tiñó el pelo De Paul?

Muchos se sorprendieron al ver el nuevo peinado que escondía De Paul abajo de una gorra en la llegada a Miami: el volante se tiñó el pelo y eligió un platinado brillante, que tiene su trasfondo en su vida personal. Después de que mucho se hablara de su vida personal tras su conflictiva separación de Camila Homs y su romance con la cantante Tini Stoessel, el volante contó entre risas: "Después de algunas situaciones que pasé quise ponerle un poco de color a mi vida".

Más tarde, el mediocampista opinó sobre la influencia que tiene la exposición al estar en una relación con una cantante famosa como Tini, además de su condición de figura en la Selección argentina: "Yo no busqué ser famoso, sino ser jugador de fútbol. Una cosa llevó a la otra. No me siento incómodo con que ahora interese todo lo que haga, pero si me enojan las injusticias. Hay informaciones falsas que dañan”.

Además, el jugador de la Selección argentina desestimó la creencia de que el equipo de Lionel Scaloni está en un nivel menor que los combinados europeos: "No siento que estemos a otro ritmo con respecto a los europeos".

Por otra parte, De Paul se rio de la repercusión que tuvo la versión de que por su divorcio con Camila Homs y un conflicto por la cuota alimentaria de sus hijos podía perderse viajar a Qatar 2022: "Fue una de las cosas que menos me preocupó porque era una pavada", aseguró con una sonrisa.

"Fue una pavada que se dijera que me podía perder el Mundial. No le di mucha importancia porque sabía que era una boludez. Por suerte después todo se arregló, lo más importante siempre fueron nuestros hijos", sentenció.