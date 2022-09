Atención, Scaloneta: quién será el campeón en Qatar 2022 para el pronosticador que acertó en los últimos dos Mundiales

De no creer. O mejor sí, creámosle. Joachim Klemen, corredor de bolsa inglés y analista financiero desde hace más de 20 años en Liberum Capital Ltd, quien ya se hizo una fama por acertar los campeones de los últimos dos Mundiales, a través de fórmulas que incluyen más aspectos que lo meramente futbolístico, volvió a hacer su análisis antes de Qatar 2022. Y con una gran noticia para la Selección argentina. Según este especialista, el equipo comandado por Lionel Messi será ¡el campeón de la próxima Copa del Mundo!

La Argentina viene de ser campeona de la Copa América y de la Finalissima.

Klemen además detalló que la Argentina vencerá en semifinales a España y la final se la ganará a Inglaterra. Si bien analiza el nivel futbolístico de los jugadores y el seleccionado, este experto financiero londinense también toma nota acerca de cuestiones que no tienen nada que ver con el fútbol, como el PBI, la población y la situación económica del país. Viene de vaticinar a Alemania campeona en Brasil 2014 y a Francia, en Rusia 2018.

Les tiene fe a su pálpito y estudios, pero ya se atajó en caso de que no acierte esta vez en Qatar 2022: "He estado trabajando en la industria de servicios financieros por más de 20 años y, si hay algo que he perfeccionado, es cómo encontrar excusas para predicciones erróneas: si tengo razón, es habilidad; y si me equivoco, es culpa de otra persona, je". Que la vuelva a pegar, por favor...