Lapidarias declaraciones de Wanchope Ábila contra el Consejo de Boca: "Con el poder que tienen..."

Ramón Ábila habló de Boca y no se guardó nada. El ahora delantero de Colón accedió al reto de preguntas picantes del youtuber Ezzequiel y fue picante al momento de recordar su salida del club, apuntando directamente al Consejo de Fútbol. También se refirió a Juan Román Riquelme, la final de Madrid y reveló que accedió al desafío en honor al Morro García.

"Un día apareció un video tuyo, lo vi al Morro y escuché que el gordo había dicho que quería que fuera el siguiente. Quería hacerlo por honor al Morro. Tengo cinco camisetas de él, no éramos amigos íntimos pero cada vez que nos cruzábamos nos hablábamos. El gordo era un personaje", dijo con una sonrisa cómplice.

Pero claro, luego del sentido recuerdo, empezaron las bombas del delantero cordobés y explicó porqué subió aquella polémica historia de Instagram que subió para "apurar" su salida: "No me habían comunicado nada de cómo era mi situación, estuve un mes y medio entrenando sin que nadie me dijera nada. Battaglia tampoco me avisó, no me dejaban hacer fútbol. En un momento, me cansé de esperar y tener que estar mendigando esa comunicación. Eso que subí sirvió porque pude salir de Boca y volver a jugar. Yo siempre fui de frente y sincero, eso no me lo va a reprochar nadie. Eso me deja tranquilo, fui muy leal con mis principios".

"La relación del plantel con el Consejo de Fútbol era como pasa ahora: cerrada, no es clara la comunicación y muchas cosas fallaban. Se hacía un teléfono descompuesto hasta que llegaba Román, que clarificaba todo. Son sus formas, podemos no estar de acuerdo pero no las criticamos. A lo mejor, es su manera de ser y con el poder que tienen lo sacan a la luz de esa forma. Lo peor que puede haber es una persona con poder, porque saca todas las miserias. Quizás, los del Consejo no sentían la empatía de poder estar jugando en Boca como nosotros. A lo mejor, eso genera nostalgia", agregó sin filtro.

Wanchope Ábila jugó 83 partidos y marcó 36 goles en Boca.

También explicó cómo es su relación con Juan Román Riquelme: "Mi relación con Riquelme era muy buena. Siempre que nos veíamos, nos saludábamos, él me mandaba mensajes después de que hacía un gol y siempre fue de mucho respeto y de admiración por mi parte. Nunca discutí ni tuve roces con él", y reveló un cruce que tuvieron con los directivos por los premios, algo similar a lo sucedido hace poco antes del partidos que significó la eliminación de la Libertadores ante Corinthians.

"Nos pasó algo similar a lo que sucedió hace poco en el club antes de jugar con Corinthians. Nos reunimos y aceptamos lo que nos propusieron porque no queríamos discutir ni nada de eso. Evitábamos el problema. Carlos (Tevez) decía que no valía la pena discutir con ellos, queríamos competir y ganar. Gracias a Dios, nosotros tuvimos los huevos bien puestos y mantuvimos en nuestra idea. No nos movía la plata, queríamos ganar", contó.