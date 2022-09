El insólito origen de la feroz pelea entre Tinelli e Insúa: una “jodita” que fue cosa seria

Cuando parecía que -muy discretamente- Rubén Darío Insúa había aquietado las aguas en San Lorenzo, este domingo, post derrota ante River, volvió a explorar todo por los aires con el exabrupto que el entrenador del Ciclón tuvo contra Marcelo Tinelli y que terminó con una denuncia penal del expresidente cuervo y conductor hacia el Gallego por "daños y perjuicios".

Apenas consumada la caída en el clásico, un grupo de plateístas estalló contra Insúa por el rendimiento del equipo y el entrenador, antes de meterse en la boca del túnel, los encaró y les dijo muy caliente: "A mí no insulten, insulten a Tinelli que se robó todo".

La escena fue capturada por las cámaras y micrófonos de la transmisión y se armó un escándalo. Tinelli lo denunció penalmente e Insúa, lejos de retractarse, dio este miércoles una conferencia de prensa destrozándolo y dejando entrever que la bronca entre ambos data de largo y que lo del domingo no fue una calentura del momento.

"No me arrepiento de nada de lo que le dije después de River ('se robó todo'). Si quiere hablar, que ponga hora, lugar y día. Y si quiere ir a la Justicia, iremos a la Justicia", fue claro. Y abrió una puerta hasta ahora poco conocida: "Tinelli se metió con mis hijos y de eso no hay vuelta atrás. Es un cobarde".

En 2015, después de que la Reserva del Ciclón dirigida en aquel momento por el Pampa Biaggio se consagrara campeón con un gol en el último partido de Robertino Insúa (el hijo mayor de Rubén Darío y una de las figuras del equipo), el club -con Lammens y Tinelli en la conducción- decidió dejarlo libre a él y también a su hermano; hecho que para el hoy DT de San Lorenzo fue una especie de vendetta que se cobró el conductor televisivo. Como no tuvo coraje para resolver los problemas personales conmigo, se las agarró con mis hijos y tomó represalias", declaró Insúa también este miércoles.

¿Pero vendetta de qué? Del primer cortocircuito que, según el orden cronológico, quedaría como la génesis del conflicto. En el 2002, en la época de pleno auge de Marcelo Tinelli en la TV, el conductor de VideoMatch -desde siempre reconocido hincha del Ciclón- fue invitado a participar de un partido amistoso que jugaron San Lorenzo y Deportivo Español en el Nuevo Gasómetro para poder hacer toda la cobertura y el show televisivo correspondiente.

Tinelli, en el banco del San Lorenzo-Deportivo Español del 2002.

En definitiva, se puso la de San Lorenzo y jugó un rato, pero no de la manera que le hubiera gustado. Insúa, entrenador por aquel entonces del plantel profesional y nunca muy afín a este tipo de eventos, mandó a la cancha al Cabezón a los 22' del segundo tiempo y lo terminó sacando ¡15 minutos después!; un poco para darle fin a la pantomima y otro poco para ser consecuente con un "pedido" que gente cercana al conductor le habría hecho al Gallego para capturar la reacción del conductor estrella del programa: "Vas a ver cómo se calienta, es una jodita para Tinelli".

Lo cierto es que no terminó siendo ninguna "jodita" para Tinelli, que se enojó en serio y se la juró al entrenador. Tinelli, en el amistoso de la discordia.