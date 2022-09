El ex Barcelona campeón con Messi que le dice “no” a una vuelta y aceptaría ir al Real Madrid

Es una de las figuras de la Serie A en el comienzo del torneo y se ilusiona con volver a estar en los primeros planos del fútbol internacional. Después de jugar y salir campeón en el Barcelona al lado de Lionel Messi, Gerard Deulofeu sorprende no solo por su nivel sino por sus declaraciones: el nacido en Cataluña aseguró que no volvería al equipo culé, pero no podría rechazar una oferta del Real Madrid.

Gerard Deulofeu, campeón con Barcelona, dijo que jugaría en el Real Madrid.

Deulofeu, quien ganó tres títulos con la camiseta blaugrana, es la estrella de Udinese a los 28 años con cinco asistencias en siete partidos y afirma que en este momento se siente "un jugador completo". Después de pasar por Everton, Sevilla, Milan y Watford, el español juega su tercera temporada en Udinese, tercero en la Serie A, y niega una posibilidad de volver a Barcelona.

En cambio, no esconde que jugaría en su archirrival si tuviera una oferta: "Si llega el Madrid, cómo vas a decirle que no, sería una gran opción", expresó el jugador que ganó dos veces la Liga de España y una vez la Copa del Rey con Messi en Barcelona.

Deulofeu destacó a tres jugadores entre los mejores con los que compartió plantel: "Leo Messi, (Andrés) Iniesta y Xavi", aunque eligió como su "mayor ídolo" al brasileño Ronaldinho.

Igualmente, sí le dedicó muchos elogios al equipo de Xavi Hernández: "No paro de ver fútbol en casa. Miro al Barcelona y me gusta mucho lo que veo. La temporada pasada era un equipo en transición que poco a poco iba creciendo, pero lo que veo ahora es un escándalo. Ha fichado muy bien y va a luchar por todos los títulos. Me alegro mucho por la gente que hay en el club".

Deulofeu también se refirió a lo que cambió desde su etapa en el equipo culé y por qué ahora se siente un mejor jugador: "El cambio que he dado en cuanto a profesionalidad para preparar los partidos de la mejor forma posible ha sido fundamental. Me cuido al milímetro porque soy un loco del descanso, de la alimentación, de la preparación física..."

"No estaba preparado y lo reconozco. Me metí en un bucle y, por suerte, lo he podido arreglar y cambiar. Tenía calidad, pero no era un jugador completo, como ahora", explicó sobre su paso por el primer equipo del Barcelona.

"Hay muchos extremos de calidad, con condiciones increíbles, pero no hay tantos que sepan jugar por dentro. Es mi posición ideal y es donde me tengo que mover para hacer daño. Me gusta salir a buscar espacios, crear, ser vertical... De hecho, este verano puse la condición a los equipos que me querían de seguir jugando ahí", reveló Deulofeu.