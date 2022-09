La polémica sentencia de Ameal sobre el retiro de Tevez en Boca: "Hay jugadores inteligentes que prefieren irse antes de que…"

La salida de Carlos Tevez causó un fuerte sacudón en el mundo Boca. El, en ese momento capitán del equipo, tomó la decisión de irse del club y desde ese momento no volvió a pisar un terreno de juego. Mucho se habló de los motivos que lo llevaron a tomar la decisión y en las últimas horas Jorge Amor Ameal (Presidente del club) habló y realizó una polémica sentencia de lo sucedido.

"Carlitos fue un gran jugador, después le deseamos lo mejor como técnico de Rosario Central. Él tomó la decisión de retirarse. Hay jugadores inteligentes que prefieren irse antes que los eche la gente", expresó en diálogo con Boca Net e inmediatamente sus dichos comenzaron a recorrer las redes sociales, con diversas reacciones de los fanáticos.

Durante la charla, el directivo también habló del conflicto con Agustín Rossi: "Nosotros cuidamos al club y Rossi cuida su economía. Recuerdo que cuando se fue Andrada decían que debíamos traer otro arquero. Nosotros a Rossi le hicimos la mejor oferta, pero él tiene el derecho a decidir otra cosa", recordó a Miguel Ángel Russo y Sebastián Battaglia: "A Miguel Angel Russo lo quiero mucho. Es un gran técnico y mejor persona. Con Battaglia lo mismo, lo que pasó ya está. Se equivocó y listo, es un hijo de la casa", y culpó a los medios por instalar noticias falsas sobre el Consejo de Fútbol que lidera Juan Román Riquelme.

"Hay cosas que se instalan en los medios. Yo a Cali Izquierdoz le hice socias a las dos hijas. Después hay cosas que se hablan puertas adentro. No se puede exponer todo. Quisieron instalar que el Consejo se peleó con Izquierdoz y no es así", contó y agregó: "Especulan mucho la relación que tengo con Román. Él se encarga del fútbol. No hay ninguna decisión que no sea consensuada. Tanto es el respeto que podemos trabajar con confianza".

Para finalizar dejó en claro que el principal ingreso que tiene el club es la cuota de los socios y fue tajante sobre una posible mudanza de la Bombonera: "Nosotros decimos de La Bombonera no nos vamos, por eso estamos haciendo todo para mejorarla, pintarla y todavía nos quedan cosas por hacer... los socios que nos cruzamos dicen que linda está La Bombonera, el predio y el departamento médico. Eso también nos ocupa".