La llamativa revelación de Alcaraz sobre su nuevo hobby: "Me he vuelto muy fan del..."

El nombre de Carlos Alcaraz ingresó a los libros de historia del tenis luego de, con apenas 19 años, convertirse en el jugador más joven en alcanzar el primer puesto del ranking mundial de la ATP. El español transita un gran año, donde hasta el momento se coronó campeón del del US Open (último Grand Slam del año) y de dos Masters 1000 (Miami y Madrid).

El español alcanzó lo más alto del ranking luego de consagrarse campeón del US Open.

Desde el pasado 12 de septiembre, cuando luego de vencer a Casper Ruud en el Abierto de Estados Unidos, se convirtió en el líder del ranking y su nombre le ha dado la vuelta al mundo. El murciano paró la pelota y reveló detalles de como vive su gran presente.

A la hora de hablar sobre su preferencia a la hora de realizar compras (teniendo en cuenta la gran suma de dinero que ha ganado en los últimos meses), manifestó: "Ahora me he vuelto muy fan del mundo de las zapatillas, de las 'sneakers, y es lo que estoy negociando con mi padre".

A su corta edad y por los logros que ha conseguido, es inevitable oír comparaciones con respecto al Big Three (Rafael Nadal, Novak Djokovic y Roger Federer). "No sé por qué me voy a comparar al Big Three. Son leyendas, lo han ganado todo y yo estoy empezando. No tiene sentido. En lo único en lo que me puedo comparar con el Big Three es que sé´que, cada día, debo mejorar. Eso es lo que busco. El tenis evoluciona continuamente, siempre hay nuevas opciones, nuevas vías en las que hay que ir mejorando día a día".

Sobre el sueño de haber alcanzado lo más alto del ranking, Alcaraz soltó: "Soñé con ser número 1 del mundo y con ganar un Grand Slam, pero toca seguir soñando y seguir consiguiendo distintas metas. Mi objetivo es estar el máximo tiempo posible entre los mejores y lo máximo posible en el número 1. Con respecto a la noche que conseguí mi título, tuve la suerte de tener a mi padre, mis tíos, mi hermano y, en definitiva, a todo mi equipo y algunos amigos".