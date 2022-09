Fórmula 1: la histórica decisión que tomó la FIA para la próxima temporada

La Federación Internacional de Automovilismo ha emitido el calendario oficial de la Fórmula 1 para la próxima temporada, el cual contará con 24 carreras, la temporada con más carreras de la historia, comenzando el 5 de marzo en Bahréin y finalizando el 26 de noviembre en Abu Dhabi. "El calendario de la F1 de 2023 evitará coincidir con las 24 horas de Le Mans como parte de los esfuerzos de los miembros del WMSC para optimizar todos los calendarios de carreras del campeonato mundial", afirmó la FIA.

Que, en la misma línea, agregó: “La presencia de 24 carreras en el calendario de la Fórmula 1 para la temporada 2023 es una clara evidencia del gran crecimiento del deporte a escala global. La suma de nuevas sedes y la retención de los eventos tradicionales subraya la buena administración del deporte por parte de la FIA".

China es uno de los escenarios que vuelven a estar en el cronograma y Qatar es otro que regresará para completar el contrato que firmaron de diez años. El Gran Premio de Las Vegas se incluye en el calendario, siendo la penúltima carrera de la temporada y completando un doblete junto a Abu Dhabi para el final de temporada.

Tras los múltiples rumores acerca de su no continuidad en el gran circo, finalmente es oficial que el Gran Premio de Francia no estará en el calendario por lo que Paul Ricard no seguirá formando parte del calendario, al menos la próxima temporada. La próxima presentación de la F1 será el 30 de octubre en Singapur.