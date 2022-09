Favio Orsi, DT de Godoy Cruz: "Boca está en un momento de..."

Godoy Cruz se jugará una de sus últimas fichas para seguir prendido en la pelea por el título de la Liga Profesional. El viernes, desde las 19, se verá las caras con Boca en el estadio Malvinas Argentinas. En la previa de dicho encuentro Favio Orsi, uno de los integrantes de la dupla técnica, habló en ESPN y se animó a analizar a su rival de turno.

A la hora de analizar el certamen, marcado por la irregularidad de los equipos que pelean arriba, expresó: "Los torneos tienen momentos, este en particular lo mismo. Huracán es un equipo que me gusta mucho, más allá que considero que tiene un gran técnico me gusta mucho la propuesta. Hay momentos en Racing que me gustan mucho. Los equipos grandes siempre están. Gimnasia, por lo menos de local, ha sido un rival duro y difícil. Hoy hay tal paridad en el desarrollo del torneo que no podría nombrar un equipo, si hablarte de momentos de los equipos".

Sobre el momento que atraviesa Boca, su próximo rival, Orsi contó: "El resultado es el mayor aliado. Cuando un rendimiento no es bueno y el resultado no es bueno es mucho más difícil. Boca viene con cinco victorias seguidas y tiene una gran jerarquía. Está en un momento de alza y confianza. Fechas atrás no lo consideraban, Boca va a luchar hasta el final".

Con respecto al plantel que encontraron junto a Sergio Gómez en su llegada a Mendoza, recordó: "Nos encontramos con un plantel muy joven para lo que es la lucha por la permanencia. Un plantel muy predispuesto a tratar de asimilar rápido nuestra idea. Cuando uno llega en el medio de un torneo no hay tiempo -jugamos 28 partidos en cinco meses-. Encontramos un plantel con una gran predisposición de sacar a Godoy Cruz de una situación de emergencia y consolidarlo en Primera".

Para finalizar, el director técnico sentenció: "Tenemos como postura ser ambiciosos y no es fácil cuando uno esta peleando la permanencia. El plantel nos permite día a día tener la ambición que nosotros pretendemos".